Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa

Naukowcy udowodnili, że nasze bakterie mogą przeżyć start rakiety, stan nieważkości i powrót na Ziemię.

Marcin Kusz
Oto bakterie, które poleciały w kosmos i wróciły żywe
Wygląda na to, że nie tylko ludzie marzą o locie na Marsa. Bakterie z naszych jelit już są do tego gotowe. Nowe badanie australijskich naukowców pokazało, że kluczowe dla ludzkiego zdrowia mikroorganizmy bez problemu przetrwały ekstremalne warunki lotu suborbitalnego. Oznacza to nie tylko, że mogą wspierać astronautów podczas długich misji, ale też to, że przypadkowa kolonizacja innych planet może być nieunikniona.

Nasze bakterie poleciały w kosmos

Najnowszy eksperyment przeprowadzony przez zespół z Royal Melbourne Institute of Technology w Australii udowodnił, że naturalnie bytujące w ludzkim układzie pokarmowym bakterie Bacillus subtilis mogą przeżyć całą podróż rakietową – od startu, przez stan nieważkości, aż po gwałtowne lądowanie. Co ważne, nie wymagały do tego obecności człowieka.

Zarodniki tej bakterii umieszczono w specjalnej kapsule badawczej i wystrzelono w kosmos za pomocą rakiety sondującej, która osiągnęła wysokość 260 km. Podczas misji mikroorganizmy zostały poddane ekstremalnym warunkom – doświadczyły przeciążeń rzędu 13 G przy starcie, nieważkości oraz przeciążenia do 30 G podczas powrotu na Ziemię.

Zero zmian, zero uszkodzeń. A to dopiero początek

Po powrocie bakterie dokładnie przebadano. Wyniki były zaskakująco jednoznaczne. Struktura komórek pozostała nienaruszona, a ich zdolność do namnażania się nie uległa zmianie. To oznacza, że podstawowy składnik ludzkiej mikrobioty jelitowej potrafi przetrwać znacznie więcej, niż dotąd sądzono.

Odkrycie to może mieć naprawdę duże znaczenie dla planowanych misji na Marsa. Utrzymanie równowagi bakteryjnej w układzie trawiennym astronautów będzie jednym z najważniejszych elementów długotrwałych lotów kosmicznych. Jeśli bakterie są w stanie przetrwać ekstremalne warunki podróży, to bardzo możliwe jest, że będą mogły towarzyszyć ludziom w roli żywych lekarzy także na innych planetach.

Niestety jest i druga strona medalu. Z racji, że eksperyment potwierdza, iż bakterie z Ziemi są zdolne do przetrwania lotu międzyplanetarnego, bardzo prawdopodobne jest przypadkowe skażenie Marsa mikroorganizmami pochodzącymi z naszej planety. A to z kolei stawia pod znakiem zapytania wiarygodność przyszłych odkryć dotyczących życia na Czerwonej Planecie.

Nadchodzi nowa era planowania misji kosmicznych

Badania pokazują, że przyszłe systemy podtrzymywania życia będą musiały uwzględniać nie tylko potrzeby ludzi, lecz także naszych mikroskopijnych towarzyszy. Wiedza o tym, które bakterie mogą przetrwać lot w kosmos, pomoże lepiej zaplanować długoterminowe misje i stworzyć niezawodne systemy wspomagania zdrowia załóg.

Przeczytaj także:

Z drugiej strony, agencje kosmiczne mogą zostać zmuszone do wdrażania jeszcze bardziej rygorystycznych procedur sterylizacji sprzętu i próbek, by uniknąć przypadkowego zanieczyszczenia obcych światów ziemskim życiem. W tej całej układance bakterie z naszych jelit mogą okazać się nie tylko bohaterami misji kosmicznych, ale i ich największym zagrożeniem.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz
11.10.2025 07:00
