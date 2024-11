Każda zaawansowana cywilizacja będzie musiała się przeprowadzić. Jako silnika użyje gwiazdy

No dobrze, ale co to w ogóle jest "pulsar-pająk" i skąd taka nazwa? Pulsar-pająk to wyjątkowy rodzaj układu podwójnego gwiazd, w którym główną rolę odgrywa bardzo szybko wirująca gwiazda neutronowa, czyli tzw. pulsar milisekundowy, oraz małomasywna gwiazda towarzysząca. Nazwa pulsar-pająk (ang. spider pulsar) pochodzi od wyjątkowej dynamiki tych układów, która przypomina zachowanie niektórych pająków, a szczególnie ich sposób "pożerania" partnera w przyrodzie.