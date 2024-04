Obcy zieloni czy szarzy? Nic z tych rzeczy - oni są fioletowi

Na Ziemi wiele takich bakterii zamiast zieleni zawiera fioletowe pigmenty. Jeśli więc odkryjemy jakiś fioletowy świat - egzoplanetę lub księżyc, to może to oznaczać, że jest tam życie. Jest to w zasięgu możliwości kosmicznych teleskopów nowej generacji - wykazują naukowcy z Uniwersytetu Cornella w najnowszym badaniu.