Jak powstało życie na Ziemi? Oto najważniejsze teorie, które próbują to wyjaśnić

Dotąd udało się znaleźć wiele takich marsjańskich meteorytów i niektórzy badacze (nie bez kontrowersji), sugerują, że to one przyniosły tu mikroby, które dalej rozwinęły się w bogactwo życia, jakie znamy. To potencjalnie oznacza, że to my jesteśmy pierwotnymi Marsjanami! Inni naukowcy posunęli się nawet do dość sensacyjnych stwierdzeń, według których życie mogło podróżować wewnątrz skalnych lub lodowych komet, które dotarły do Układu Słonecznego aż z innych układów gwiezdnych. Pomimo faktu, że teoria jest dość nierealistyczna (choć nie niemożliwa!) gdyby okazała się prawdziwa, pytanie o to, jak życie zaczęło się na Ziemi, stałoby się bardziej pytaniem, jak doszło do powstania życia gdzieś poza Ziemią.