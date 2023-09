Jak powstało życie na Ziemi? Odpowiedź może dać... attochemia

Wiemy, że zanim doszło do pojawienia się życia na naszej planecie (okres ten nazywa się prebiotycznym), atmosfera na Ziemi była dużo mniej gęsta. A skoro jej gęstość był mniejsza niż dziś, wysokoenergetyczne cząsteczki trafiające na Ziemię z kosmosu były na jej powierzchni wszechobecne. To prowadziło do jonizowania innych cząstek. Według niektórych naukowców małe kałuże wody wystawione na intensywne promieniowanie mogły stać się laboratoriami gdzie powstały materiały budulcowe życia, czyli DNA i RNA.