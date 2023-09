Istnieje nieznana wcześniej forma tlenu. Zaraz, co?

Próba była udana, ale mimo to jej efekty zaskoczyły badaczy. Zarówno bowiem tlen-27, jak i tlen-28 są niestabilne - są w stanie przetrwać jedynie krótką chwilę zanim rozpadną się odpowiednio na tlen-24 i 3 lub 4 luźne neutrony. Istotne tutaj jest to, że zarówno 8, jak i 20 to magiczne liczby odpowiednio dla protonów i neutronów tlenu, co sugeruje, że tlen-28 powinien być stabilny.