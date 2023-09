Znaleźli meteoryt, który jest starszy niż Układ Słoneczny. Oto niezwykła kapsuła czasu

Takim właśnie okazem jest meteoryt Erg Chech 002. To kawałek skały starszy niż Ziemia i który jest niepodobny do żadnego innego. Wyobraźcie to sobie! W miejscu (oczywiście nie do końca tym samym, bo każda materia w kosmosie się przemieszcza), w którym dzisiaj jest Słońce i Układ Słoneczny, ponad 4,6 mld lat temu znajdował się gęstniejący obłok pyłu i gazu.