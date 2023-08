Te obiekty były zagadką astronomii przez 100 lat. Czym są magnetary?

Za kilka milionów lat HD 45166 wybuchnie jako supernowa. Jej zapadający się rdzeń skurczy się i doprowadzi do skupienia pola magnetycznego, co zaowocuje powstaniem magnetara o sile pola około 100 bilionów gausów. Tym samym można założyć, że raczej tego nie zaobserwujemy, ale odkrycie to daje nam nowe narzędzie do zrozumienia procesów, w jakich powstają magnetary, a to z kolei daje znakomity punkt odniesienia do poszukiwania innych takich obiektów we Wszechświecie.