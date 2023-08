To nie gwiazda, ani planeta. Ten wyjątkowy obiekt właśnie wprawił w zdumienie naukowców

Pomimo tego, że nie są gwiazdami, w ich jądrze panuje wystarczająco wysokie ciśnienie i temperatura by mogło dojść do fuzji deuteru. To izotop wodoru. Temperatura i ciśnienie wymagane do tego, by doszło do jego syntezy, są znacznie niższe niż temperatura i ciśnienie wymagane do syntezy zwykłego wodoru, który spala się w jądrach gwiazd.