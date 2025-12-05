REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"

Nie dość, że niemieckie, to jeszcze używane – niektórzy się oburzą, ale decyzja PKP Intercity jest więcej niż rozsądna.

Adam Bednarek
pkp intercity
REKLAMA

Podchody trwały od jakiegoś czasu. Pojawiły się komplikacje, ale ostatecznie jest szczęśliwe dla PKP Intercity zakończenie. I dla pasażerów też, bo niemieckie wagony na polskich torach pojawią się już na początku 2026 r. i pozwolą zaspokoić taborowe potrzeby tu i teraz.

- W 1 kwartale 2026 roku przyjedzie do nas 50 wagonów DB Fernverkehr, które kupiliśmy. Zasilą one zasoby PKP Intercity i w szybkim tempie zostaną one wprowadzone do eksploatacji. Wszystko po to, żeby zwiększyć liczbę oferowanych przez nas miejsc w naszych pociągach – potwierdził w trakcie posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, cytowany przez "Rynek Kolejowy".

REKLAMA

Będzie burza?

To w zasadzie retoryczne pytanie, jeśli przypomnimy sobie aferę związaną z niemieckimi używanymi tramwajami czy tym, że polscy producenci nie mieli szans wziąć udziału w przetargu na piętrowe pociągi.

Tę bombę bardzo łatwo rozbroić. Wystarczy spojrzeć na liczby. Polska kolej się odradza, a PKP Intercity co chwilę bije własne rekordy popularności. Blisko 1,4 mln pasażerów skorzystało z usług PKP Intercity podczas długiego listopadowego weekendu. W majówkę wynik wynosił 1,3 mln. Przewoźnik przypominał, że w zwiększeniu liczby dostępnych miejsc pomogło wypuszczenie na tory pociągów w podwójnym zestawieniu.

Tyle że to wcale nie tak, że PKP Intercity może doczepiać wagony bez końca. Skądś trzeba je brać, a źródło nie jest obfite. Na facebookowym profilu przewoźnika doszło do wbicia nie tak małej szpilki poprzednikom. "Tak jak przewidywaliśmy, wieloletnie zaniedbania w rozbudowie potencjału taborowego doprowadziły do poważnego ograniczenia dostępności podaży miejsc" – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Dwukrotne unieważnienie przetargów na tabor piętrowy (lipiec 2023 i marzec 2024) oraz fakt, że już w 2025 roku liczba przewiezionych pasażerów osiągnie poziom, który zakładano dopiero na 2030 rok, znacząco pogłębiają tę lukę. W tej sytuacji pozostaje nam reagować zarówno na skutki wieloletnich zaniedbań, jak i na bardzo dynamiczne zmiany rynkowe w branży kolejowej – napisano.

Przewoźnik wyjaśnił, jak radzi sobie z tym problemem. PKP intensyfikuje naprawy, przez co obecnie w zakładach znajduje się około dwukrotnie więcej wagonów niż w latach poprzednich. Potwierdzono również, że prowadzi ofertowanie zakupu używanych wagonów z rynków zagranicznych, a także realizuje "ogromny program inwestycyjny w polskim przemyśle". Raczej nieprzypadkowo postanowiono przypomnieć, że wartość kontraktów z polskimi firmami wynosi 16,5 mld zł.

REKLAMA

W ten sposób PKP Intercity uprzedza atak krytyków, pokazując czarno na białym: to nie tak, że zapominamy o polskim przemyśle

Wagony potrzebne są na już, bo miejsc zwyczajnie brakuje, a zainteresowanie podróżami koleją rośnie. Na wyczekiwane piętrusy przyjdzie nam jeszcze poczekać, a pasażerowie chcą jeździć teraz. Wykorzystanie używanych wagonów, które nadal są w dobrym stanie, pozwoli tę lukę wypełnić.

Niektórym nie przeszkodzi to zapewne w doszukiwaniu się politycznych spisków, ale po prostu trzeba spojrzeć na realia. Nim nowe wagony i pociągi do nas dotrą, czymś trzeba wozić ludzi. A kolej nie może zmarnować szansy, jaką jest rosnąca liczba pasażerów.

REKLAMA
Adam Bednarek
05.12.2025 06:06
Tagi: IntercityPKPPociągi
Najnowsze
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
16:25
Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem
Aktualizacja: 2025-12-04T16:25:41+01:00
15:38
Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi
Aktualizacja: 2025-12-04T15:38:33+01:00
15:24
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-12-04T15:24:58+01:00
15:17
Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2025-12-04T15:17:00+01:00
13:45
Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"
Aktualizacja: 2025-12-04T13:45:32+01:00
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
9:00
Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:00+01:00
8:21
White Rabbit - sieć synchronizacji czasu z dokładnością do nanosekundy
Aktualizacja: 2025-12-04T08:21:52+01:00
8:11
Apple ulepsza za darmo AirPodsy w Polsce. Funkcja, której brakowało
Aktualizacja: 2025-12-04T08:11:45+01:00
7:25
Samolot krążył przez 2 godziny. Oszczędźcie wstydu i zamknijcie Balice
Aktualizacja: 2025-12-04T07:25:17+01:00
7:00
Steam zamieni telefony w konsole. Pomysł jest genialny
Aktualizacja: 2025-12-04T07:00:00+01:00
6:14
Legendarne wozy opancerzone trafią do Polski. Amerykanie już ich nie chcą
Aktualizacja: 2025-12-04T06:14:00+01:00
6:11
Ktoś w Tatrach zwinął potrzebny sprzęt. "Pomyślał, że to elektrośmieci"
Aktualizacja: 2025-12-04T06:11:00+01:00
6:07
Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba
Aktualizacja: 2025-12-04T06:07:00+01:00
6:06
Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny
Aktualizacja: 2025-12-04T06:06:00+01:00
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA