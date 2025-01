Pieklą się, bo Poznań kupuje używane tramwaje. I to z Niemiec

Używany, ale zadbany, w naprawdę dobrym stanie, cichy i przede wszystkim niedrogi – jeśli to samochód, to niektórym zaświecą się oczy, ale jeżeli chodzi o tramwaj, to nerwom nie ma końca. Poznań chce postawić na tramwaje z drugiej ręki, ale wielu przeszkadza nie tyle fakt, co się kupuje, a bardziej kto sprzedaje. I choć kolejna kłótnia na ten temat sugeruje, że komuś zależy na chaosie, to mam wrażenie, że problem leży gdzie indziej.