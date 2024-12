Ocenili europejską kolej. Tak wypadło PKP Intercity

PKP Intercity bardzo dobrze wypadło jeżeli chodzi o ceny biletów, co pewnie niektórych może zaskoczyć. To jednak też ogólnoeuropejski problem. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że kolej musi być przystępna cenowo, jeśli chce być pierwszym wyborem, a nie zawsze to się dzieje. Na dodatek wraz z wyższymi opłatami za bilet nie idzie lepsza jakość. Widzimy to zresztą na polskim podwórku, gdzie Pendolino znane z nietanich wejściówek niekoniecznie jest symbolem luksusu, jak niektórzy chcieliby to widzieć.