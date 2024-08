Nowy rozkład PKP Intercity. Samochód zostaw w garażu, bo pociągiem będzie szybciej

Jak ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury kluczowe zmiany to podróż z Poznania do Warszawy trwająca 2 godz. 18 min., a z Warszawy do Szczecina 4 godz. 32 min. Rekordowy czas przejazdu ma mieć pociąg z Warszawy do Białegostoku – dojedzie w 1 godz. 38 min., co jak zaznacza PKP PLK oznacza wyprzedzenie samochodów o pół godziny.