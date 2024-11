PKP Intercity szykuje świetną nowość. Wiem, bo już tak jeździłem

Kupujesz jeden bilet i z pociągu wygodnie przesiadasz się do autobusu, a potem do komunikacji miejskiej? To byłaby bajka. Wówczas trzeba byłoby jeszcze dopasować rozkłady jazdy. Z doświadczenia wiem, że dziś jest z tym olbrzymi problem i w jednej z miejscowości miejski autobus odjeżdża chwilę przed przyjazdem pociągu z Łodzi. Tłum pasażerów zamiast przesiąść się w komunikację miejską wsiada po prostu do aut, wcześniej prosząc o bliskich czy znajomych, żeby odebrali ich z dworca. Co z tego, że bilet będzie wspólny, jeżeli na kolejny autobus trzeba będzie czekać 30 minut?