Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz

InPost wprowadzi ciekawy sposób odbierania przesyłek z Paczkomatu. Już nie będziesz musiał sięgać po smartfona, aby wziąć swoją paczkę.

Albert Żurek
Prezes InPostu, Rafał Brzoska poinformował o nowej integracji aplikacji InPostu z interfejsem CarPlay na samochodach obsługujących tę technologię. Oznacza to, że jeśli mamy zainstalowaną aplikację InPostu na swoim iPhone, ta automatycznie pojawi się na ekranie systemu multimedialnego samochodu ze wsparciem CarPlay. Odbieranie przesyłek w Paczkomacie nabrało właśnie nowego wymiaru. 

Odbierzesz przesyłkę w Paczkomacie z ekranu samochodu. Wystarczy kilka kliknięć

Paczkomaty oferują wiele różnych sposobów odebrania paczki. Można to zrobić klasycznym kodem odbioru, skanując kod QR z aplikacji mobilnej lub nawet nie korzystać z ekranu zamontowanego na maszynie i wybrać opcję zdalnego otworzenia w aplikacji. Istnieją też Appkomaty, w których aplikacja jest jedynym sposobem odbioru.

Teraz do urządzeń InPostu dołącza kolejny sposób uzyskania paczki - przy użyciu aplikacji w CarPlay. W praktyce będzie to wyglądać tak, że z poziomu wyświetlacza w samochodzie, kilkoma kliknięciami zdalnie otworzymy skrytkę, jeśli podjedziemy samochodem pod Paczkomat lub Appkomat.

Proces ma wyglądać podobnie tak jak w przypadku odbierania przesyłki z aplikacją w smartfonie. Główną zaletą integracji aplikacji InPost z CarPlay jest brak konieczności sięgania po telefon. Można podjechać pod urządzenie, otworzyć skrytkę z ekranu, wziąć przesyłkę, zapakować ją do samochodu i odjechać. 

Integracja również zakłada kilka innych funkcji. Jedną z nich jest nawigacja do wybranego Paczkomatu, w którym czeka na nas przesyłka, bezpośrednio z ekranu samochodu. Będzie trzeba tylko kliknąć przycisk "nawiguj" w opcjach określonej przesyłki i zostaniemy automatycznie przeniesieni do aplikacji nawigacyjnej.

Poza tym użytkownik będzie też odbierać powiadomienia o paczce w maszynie, jeśli przejedzie nieopodal wybranego Paczkomatu z przesyłką. To taka forma przypomnienia dla tych, którzy mają wiele na głowie i często zapominają o nadchodzącym czasie na odebrania paczki.

Dla tych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i nie mają Paczkomatu pod domem lub blokiem, nowe udogodnienie wygląda naprawdę ciekawie. Sam, aby odebrać paczkę z automatu InPost muszę wsiąść w samochód, podjechać pod maszynę, odblokować smartfon i uruchomić aplikację oraz otworzyć zdalnie skrytkę. Dzięki integracji z Apple CarPlay proces ten byłby znacznie szybszy i przede wszystkim, wygodniejszy - CarPlay w domyśle ma zapewniać kierowcy aplikacje z telefonu na ekranie samochodu.

Smartfon może zostać w domu? No, niekoniecznie

Oczywiście do skorzystania z nowej opcji w dalszym ciągu będzie potrzebny smartfon. To nie tak, że nie będziemy musieli w ogóle go zabierać ze sobą. Telefon jest wymagany, aby uruchomić CarPlay. Osobiście mam nadzieję, że integracja aplikacji InPost zostanie wdrożona także w przypadku smartfonów z Androidem i Android Auto. W Polsce mamy znacznie więcej użytkowników Androida niż iPhone’ów.

Obrazek główny: MAXSHOT.PL / Shutterstock

Albert Żurek
21.08.2025 12:55
