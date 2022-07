InPost zapowiedział nowy typ Paczkomatów. To Appkomaty. Bez apki nie podchodź

Inny problem to wspomniana wcześniej konieczność upowszechnienia się aplikacji. Być może tutaj się mylę i posługuję dowodami anegdotycznymi, ale szczerze mówią, poza dużymi miastami nigdy nie widziałem, by ktokolwiek odbierał paczkę z paczkomatu przy użyciu aplikacji. Mieszkam w relatywnie niewielkim mieście (ok. 100 tys. mieszkańców), a mimo to nie zdarza mi się widzieć ludzi z aplikacją przy maszynach InPostu. Ba, sam również z aplikacji nie korzystam, bo już kilkukrotnie zdarzyło mi się, że z niewiadomego powodu aplikacja nie chciała zadziałać, nie mówiąc o tym, że zazwyczaj odbieram paczki przychodzące do żony, których z poziomu aplikacji odebrać nie mogę.