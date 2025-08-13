/
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Jest nowe Android Auto. Zainstalujesz i rozczarujesz się

Google wydał nową wersję Android Auto oznaczoną numerem 15.0. Jeśli zainstalujesz, możesz się rozczarować. Wyczekiwane przełomowe funkcje niestety nie są częścią nowego wydania.

Albert Żurek
Nowe Android Auto 15.0
Wcześniejsze pomniejsze wersje Android Auto takie jak 14.4, 14.5, 14.6 nie wprowadzały szczególnie dużych zmian. W teorii wersja oznaczona numerem 15.0 powinna być znacznie bardziej znacząca, ale w praktyce… zmieniono jedną, niezbyt znaczącą rzecz.

Android Auto 15.0 rozczarowuje. Miała być rewolucja, ale nie ma 

Już wcześniej słyszeliśmy, że w nadchodzącej wersji Android Auto zostanie wprowadzonych kilka naprawdę istotnych zmian w interfejsie. W praktyce wygląda to jednak tak, że w nowej wersji 15.0 jedna z największych zmian polega na tym, że... funkcja nazwana wcześniej "tryb dnia/nocy dla map" została zastąpiona ustawieniem "motyw". Funkcja prowadzi dokładnie do tego samego ustawienia, a więc możemy mówić co najwyżej o zmianie w nazwie.

Ta praktycznie niewidoczna nowość jest jednak przygotowaniem nadchodzącego nowego jasnego trybu dla nakładki Android Auto. Rozwiązanie w ramach wersji 15.0 niestety nie jest jeszcze dostępne - jeśli użytkownik spróbuje skorzystać z funkcji, motyw Android Auto pozostaje ciemny. Ustawienie motywu obecnie dotyczy tylko poszczególnych aplikacji nawigacyjnych takich jak Mapy Google.

Zważywższy na to, że Google testuje nowy, ogólny jasny motyw dla całego Android Auto wielu użytkowników miało nadzieję, że to właśnie okrągła liczba 15.0 przyniesie omawianą zmianę. Opcja w teorii ma działać tak, że będzie dostosowywała się do trybu ustawionego na smartfonie (Android Auto jest przecież interfejsem telefonu wyświetlanym na ekranie systemu multimedialnego samochodu). Prace nad jasnym motywem w Android Auto trwają od wielu lat, ale jest szansa, że jesteśmy bliżej niż dalej debiutu tej ważnej funkcji.

Poza tym, w Android Auto 15.0 Google wprowadził lekkie poprawki dotyczące wcześniej wprowadzonego systemu personalizacji Material You. Opcja trafiła do Androida Auto 14.9 i zapewnia możliwość zmiany kolorów przycisków i teł niektórych menu w nakładce. Dzięki temu oprogramowanie jest znacznie bardziej kolorowe oraz przyjemne dla oka. Kolory mają synchronizować się z motywem kolorystycznym ustawionym na smartfonie z Androidem.

Wciąż brakuje kilku dużych zmian w Android Auto

Użytkownicy Android Auto oczekiwali, że wersja oznaczona numerem 15.0 przyniesie większą możliwość personalizacji nakładki. Już wcześniej zapowiedziano, że oprogramowanie pozwoli wyświetlić większą liczbę ikon na ekranie głównym jednocześnie - tak, aby nie musieć przewijać poszczególnych ekranów w celu znalezienia interesującej nas aplikacji. 

W dalszym ciągu także czekamy na obsługę asystenta sztucznej inteligencji Gemini w Android Auto. Takie rozwiązanie w teorii pozwoliłoby na sterowanie innymi aplikacjami i funkcjami za pomocą komend głosowych. Nie liczcie jednak, że z Gemini na Android Auto będziecie mogli sterować opcjami samochodu.

Takie rozwiązanie może co najwyżej trafić do bardziej zaawansowanego operacyjnego Android Automotive, który jest zupełnie odmienny od Androida Auto. To system instalowany bezpośrednio w pamięci samochodu.

Albert Żurek
13.08.2025 17:02
Tagi: Aktualizacja AndroidaAndroidAndroid AutoSztuczna inteligencja (AI)
