AI Google'a zmierza do naszych samochodów. Ratuj się kto może

Należy przy tym rzetelnie podkreślić, że póki co są to tylko ślady i poszlaki, na dodatek w tej wersji aplikacji, która nie jest przeznaczona do użytku przez ogół, a do testów. Integracja Android Auto z Gemini wydaje się jednak w oczywisty sposób zbieżna z ogólną strategią Google’a. Oby tylko się nie okazało, że nowsze rozwiązanie w kontekście obsługi usług cyfrowych zza kierownicy będzie gorsze od tego starego, mniej skomplikowanego technicznie i rynkowo dojrzałego.