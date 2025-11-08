Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia – TOP 10 [ranking 2026]

Ładowanie...

Rynek oferuje modele coraz bardziej funkcjonalne, energooszczędne i inteligentne. Dzięki nowoczesnym technologiom potrafią skutecznie usuwać kurz, błoto i plamy z twardych powierzchni, a nawet mogą pomagać w ograniczeniu liczby drobnoustrojów (np. UV/para). To wszystko przy minimalnym wysiłku użytkownika i przy zachowaniu maksymalnej higieny.

Poniżej prezentujemy ranking 10 najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia, które wyłoniono na podstawie konkretnego zestawu kryteriów i przejrzystej punktacji.

Kryteria brane pod uwagę w rankingu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia

Mopowanie parą Technologia UV/para Automatyczne dopasowanie siły ssania do rodzaju podłoża Funkcja samooczyszczenia/autoopróżniania Zastosowana filtracja Wszechstronność sprzątania (funkcje) Komfort przechowywania i użytkowania Czas pracy Autonomia energetyczna Waga

Ranking odkurzaczy pionowych z funkcją mycia

COBBO Ultra Steam UV Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra Electrolux Power Hygienic 800 Götze & Jensen VV950S Dyson V16 Submarine Philips Aqua 7000 Philips AquaTrio 9000 Roborock F25 Combo Tefal X-Clean 10 Hisense Wet&Dry Expert

Tabela bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z kryteriami i punktacją

1. COBBO Ultra Steam UV – 17 punktów

Cena katalogowa – 1999 zł

Opis i przeznaczenie

COBBO Robotics jest polską marką, która specjalizuje się w urządzeniach do użytku domowego. Model Ultra Steam UV to bezprzewodowy odkurzacz pionowy 4w1 ze stacją samoopróżniająco-ładującą. Może też pracować jako odkurzacz ręczny. Producent deklaruje równoczesne odkurzanie, mopowanie, mycie parą i technologię UV* (redukcję drobnoustrojów z podłóg) w jednym przejeździe bez użycia detergentów.

Urządzenie przeznaczone jest do twardych podłóg, dywanów, wykładzin, mebli, tapicerki, szczelin, listew przypodłogowych, delikatnych powierzchni, wnętrza samochodu. To sprzęt zaprojektowany z myślą o rodzinach z dziećmi, alergikach i domach ze zwierzętami.

Najważniejsze funkcje i technologie

COBBO Ultra Steam UV łączy odkurzanie i mycie parą, ma lampę UV-C do dezynfekcji, szorujące pady oraz zielone światło laserowe Optirey™, które podświetla zabrudzenia. Jest wyposażony w trzy tryby pracy, wyświetlacz, elektroszczotkę główną z systemem AI, inteligentny E-Detect Power System do automatycznego wykrywania poziomu zabrudzenia i dostosowania siły ssania do rodzaju podłoża oraz TrueVisual Clean™, czyli wskaźnik LED czystości, który obrazuje na wyświetlaczu poziom zanieczyszczenia. COBBO Ultra Steam UV ma system FlowClean Switch, który odpowiada za mechaniczne oczyszczanie filtra bez konieczności demontażu i opcję ugniatania zanieczyszczeń oraz inteligentny system wykrywania podłączenia szczotki do mopowania.

Model wykorzystuje czterostopniowy system filtracji: filtr filcowy, metalowy, papierowy HEPA oraz poduszkowy HEPA.

Czas pracy i ładowanie

Deklarowany maksymalny czas pracy wynosi do 65 minut na jednym ładowaniu. Można go wydłużyć aż do ok. 130 minut. Producent w zestawie zapewnia dwie stacje ładujące oraz 2 baterie, które można ładować równocześnie.

Pełne ładowanie akumulatora trwa około 5–6 godzin.

W zestawie

Korpus odkurzacza z pojemnikiem na kurz, korpus małej stacji ładującej do przechowywania akcesoriów (z wieszakami), wielofunkcyjna stacja ładująco-opróżniająca, mop parowy z funkcją UV, elektroszczotka główna z systemem AI do podłóg, szczotka do materacy i mebli tapicerowanych, rura teleskopowa, szczotka 2w1 z włosiem, długa końcówka szczelinowa, nakładki mopa z mikrowłókien (4 szt.), worki do stacji ładująco-opróżniającej (5 szt.), zasilacz, filtr HEPA odkurzacza (1 szt.), filtr HEPA stacji (1 szt.)

Podsumowanie

COBBO Ultra Steam UV łączy funkcję odkurzania, mopowania parą, szorowania i technologię UV, co czyni je rozwiązaniem wielozadaniowym do twardych podłóg, dywanów i wielu innych powierzchni domowych bez użycia detergentów. Posiada automatyczne dopasowanie mocy, podświetlaną szczotkę, zaawansowany system filtracji oraz wskaźniki wizualne, które ułatwiają kontrolę poziomu czystości. W zestawie jest stacja ładująco-czyszcząca utrzymująca sprzęt w ciągłej gotowości i szeroki pakiet akcesoriów. Komfort przechowywania wszystkich elementów zapewnia dedykowana mała stacja, która dodatkowo umożliwia ładowanie drugiej baterii.

Źródło danych:

2. Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra – 13 punktów

Cena katalogowa – 2699 zł

Opis i przeznaczenie

Samsung to południowokoreańska marka technologiczna. Bespoke Jet Plus Pro Extra to bezprzewodowy odkurzacz pionowy wyposażony w stację czyszcząco-ładującą All-in-One. Urządzenie odkurza i mopuje. Konstrukcja umożliwia też pracę jako odkurzacz ręczny.

Producent deklaruje, że produkt jest przeznaczony do sprzątania podłóg twardych, dywanów, tapicerek, materacy, rolet okiennych i przestrzeni tekstylnych. Stworzony do użytku domowego: dla rodzin z dziećmi i właścicieli czworonogów.

Najważniejsze funkcje i technologie

Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra łączy odkurzanie i mopowanie. W pakiecie z urządzeniem jest stacja czyszcząca All-in-One, która automatycznie usuwa zawartość pojemnika na kurz i jednocześnie ładuje urządzenie. Sprzęt oferuje technologię Air Pulse, która zasysa zanieczyszczenia do worka w stacji oraz mechanizm automatycznego zamykania pokrywy pojemnika na kurz, co ogranicza kontakt z zanieczyszczeniami. Odkurzacz dysponuje cyfrowym wyświetlaczem LCD, który informuje m.in. o poziomie ładowania czy trybie pracy.

Model wykorzystuje pięciostopniowy system filtracji: główny cyklon, metalowy filtr siatkowy, Jet Cyclone, zmywalny mikrofiltr, ultradrobny filtr przeciwpyłowy.

Czas pracy i ładowanie

Maksymalny deklarowany czas pracy tego modelu to ok. 60 minut na jednym ładowaniu. Producent zapewnia drugą wymienną baterię, więc ciągłość pracy może trwać nawet do 120 minut.

Czas ładowania wynosi ok. 3,5 godziny.

W zestawie

Odkurzacz pionowy Bespoke Jet Plus Pro Extra, elektroszczotka Jet Dual, końcówka mopująca z pojemnikiem na wodę, elektroszczotka Mini Pet Tool +, stojak na akcesoria, szczotka do kurzu i szczelinówka, elastyczna końcówka, dwie baterie, worki na kurz (1 w urządzeniu, 2 dodatkowe), wielorazowe antybakteryjne ściereczki, jednorazowe mokre ściereczki, stacja czyszcząca All-in-One

Podsumowanie

Bespoke Jet Plus Pro Extra oferuje połączenie odkurzania i mopowania oraz wyróżnia się zintegrowaną stacją czyszcząco-ładującą, która usprawnia opróżnianie pojemnika i utrzymanie sprzętu w ciągłej gotowości. Zastosowane filtry i funkcja automatycznego dopasowywania mocy wspierają skuteczność pracy w różnych warunkach domowych. Urządzenie koncentruje się przede wszystkim na codziennym odkurzaniu i mopowaniu. Wymienna bateria w zestawie wydłuża czas pracy do 120 minut.

Źródło danych:

3. Electrolux Power Hygienic 800 – 12 punktów

Cena katalogowa – 2399 zł

Opis i przeznaczenie

Electrolux to szwedzka marka AGD o europejskim zasięgu. Electrolux Power Hygienic 800 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy ze stacją ładującą do codziennego użytku domowego. Może być też wykorzystywany jako odkurzacz ręczny.

Urządzenie przeznaczone jest do sprzątania podłóg twardych, dywanów, tapicerek i delikatnych powierzchni. Zostało zaprojektowane z myślą o rodzinach z dziećmi i czworonogami.

Najważniejsze funkcje i technologie

Electrolux Power Hygienic 800 to model do odkurzania i mopowania. Jest wyposażony w funkcję auto, technologię aktywnego mopowania POWER PRO MOP, dzięki której dyski obracają się z prędkością 260 obr./min, funkcję czyszczenia filtra Snap Clean, oświetlenie LED, technologię UV oraz cyfrowy wyświetlacz LED.

Urządzenie wykorzystuje pięciostopniowy system filtracji: filtr emisji HEPA, filtr gąbkowy, filtr progresywny, filtr siatkowy, cykloniczne oddzielanie brudu od zassanego powietrza.

Czas pracy i ładowanie

Deklarowany maksymalny czas pracy to 60 minut.

Czas ładowania wynosi ok. 2,5 godziny.

W zestawie

Electrolux Power Hygienic 800, elektroszczotka PowerPro do różnych powierzchni, elektroszczotkę mopującą PowerPro Mop, elektroszczotkę z technologią UV BedProPower+, ssawkę do delikatnych powierzchni, elastyczną końcówkę, szczotkę szczelinową, szczotkę do kurzu, zbiornik na wodę, nakładki mopujące, wieszaki na akcesoria, akumulator, filtr mikrocząsteczek, stację ładowania

Podsumowanie

Ten model łączy odkurzanie i aktywne mopowanie, oferując funkcję automatycznego dostosowania mocy oraz filtrację wielostopniową z filtrem HEPA. Wyposażony jest w oświetlenie LED, wskaźniki pracy oraz technologię UV w jednej z końcówek.

Źródło danych:

4. Götze&Jensen VV950S – 11 punktów

Cena katalogowa – 2399,99 zł

Opis i przeznaczenie

Götze&Jensen jest polską marką sprzętu AGD i wyposażenia domu. Model VV950S to bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2w1 z funkcją mycia i automatyczną stacją czyszcząco-ładującą. Działa też jako odkurzacz ręczny.

Urządzenie jest przeznaczone do mycia na mokro i sprzątania twardych podłóg, paneli, dywanów, do tapicerki, wąskich szczelin np. w aucie czy pojedynczych przedmiotów. Produkt nadaje się do użytku przez rodziny z dziećmi i do domów ze zwierzętami.

Najważniejsze funkcje i technologie

Götze&Jensen VV950S łączy odkurzanie i mopowanie. Jest wyposażony w ekran dotykowy, trzy tryby pracy, przednie podświetlenie LED oraz w stację czyszcząco-ładującą, która umożliwia automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz i ładowanie dwie baterii w tym samym czasie. W tej wersji producent oferuje też inteligentny system wykrywania podłączenie szczotki do mopowania.

Ten model ma sześciostopniowy system filtracji powietrza: filtr wylotu powietrza z silnika, filtr HEPA, przeciwpyłowy filtr bocznego wylotu powietrza, zmywalny mikrofiltr wlotu powietrza, 12-stożkowy system CYCLONE POWER, główny cyklon kondensujący.

Czas pracy i ładowanie

Deklarowany maksymalny czas pracy wynosi do 40 minut. Producent zapewnia dwie baterie w zestawie, a więc ciągłość pracy można wydłużyć do 80 minut.

Pełne ładowanie baterii trwa około 3 godzin.

W zestawie

Odkurzacz pionowy GÖTZE&JENSEN VV950S, stacja dokująca, duża szczotka turbo, mała szczotka turbo, szczotka do mopowania, szczotka do tapicerki, szczotka miękka, szczotka do karniszy, dwie baterie, adapter kątowy (przegubowy) FLEXI, rura teleskopowa, elastyczny adapter, ssawka szczelinowa.

Podsumowanie

Model GÖTZE&JENSEN VV950S łączy odkurzanie z funkcją mopowania oraz automatyczną stacją czyszcząco-ładującą, co ułatwia bieżącą konserwację urządzenia i utrzymanie go w gotowości do pracy. GÖTZE&JENSEN VV950S oferuje kilka trybów działania, rozbudowany system filtracji oraz szeroki zestaw końcówek, dzięki czemu sprawdza się przy sprzątaniu różnych powierzchni domowych.

Źródło danych:

Oficjalna strona producenta – Götze&Jensen VV950S

Media Expert – Götze&Jensen VV950S

5. Dyson V16 Piston Animal Submarine – 10 punktów

Cena producenta – 4399 zł

Opis i przeznaczenie

Dyson to brytyjska marka specjalizująca się w systemach filtracji powietrza i odkurzania. Model V16 Piston Animal Submarine to odkurzacz pionowy z opcjonalnym modułem mopującym Submarine. Można go używać także jako odkurzacz ręczny.

Urządzenie przeznaczone jest do sprzątania powierzchni twardych, dywanów, legowisk, samochodów, wąskich zakamarków i innych miejsc w domu. Jest dedykowany rodzinom z dziećmi i czworonogami.

Najważniejsze funkcje i technologie

Dyson V16 Piston Animal Submarine wyposażono w ekran LCD, stację dokującą, która ładuje urządzenie. Ta wersja oferuje także dwa tryby nawilżenia, trzy poziomy mocy ssania, system oddzielania Dynamic Cyclones, który w trybie Boost zwiększa siłę ssania oraz technologię CleanCompaktor™ odpowiedzialną za ugniatanie kurzu. Producent oferuje możliwość połączenia urządzenia z aplikacją mobilną.

Model wykorzystuje pięciostopniowy system filtracji HEPA. Producent nie podaje szczegółowej specyfikacji w tym zakresie.

Czas pracy i ładowanie

Maksymalny deklarowany czas pracy wynosi do 70 minut. Ładowanie urządzenia trwa 4,5 godziny.

W zestawie

Dyson V16 Piston Animal Submarine™, elektroszczotka do każdej powierzchni All Floors Cones™ Sense, elektroszczotka Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro, mini elektroszczotka, końcówka Combi, końcówka szczelinowa, zasilacz, ścienna stacja dokująca

Podsumowanie

Dyson V16 Piston Animal Submarine oferuje odkurzanie z opcjonalnym mopowaniem, Urządzenie dysponuje wyświetlaczem, ma także kilka poziomów mocy, w tym tryb zwiększonej siły ssania. Wyposażony jest w system filtracji HEPA i możliwość integracji z aplikacją mobilną. Moduł mopujący stanowi dodatkową opcję dla użytkowników chcących łączyć odkurzanie z myciem twardych podłóg.

Źródło danych:

5. Philips Aqua 7000 – 10 punktów

Cena katalogowa – 1577,96 zł

Opis i przeznaczenie

Philips Aqua 7000 to druga propozycja od holenderskiej marki AGD, którą już wspominaliśmy w zestawieniu. To bezprzewodowy odkurzacz pionowy z opcją mycia powierzchni na mokro. Może być wykorzystywany również jako odkurzacz ręczny.

Ten model również jest przeznaczony do sprzątania podłóg, dywanów, mebli, ciasnych przestrzeni i szczelin. Został zaprojektowany do domów i mieszkań z myślą o rodzinach z dziećmi.

Najważniejsze funkcje i technologie

Philips Aqua 7000 łączy odkurzanie i mopowanie. Oferuje dwa poziomy regulacji siły ssania i cztery tryby pracy. Jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, który informuje o statusie urządzenia i podświetlaną szczotkę. System PrecisionPower Smart automatycznie dostosowuje moc ssania do sprzątanej powierzchni.

Model wykorzystuje pięciostopniowy system filtracji, natomiast producent nie podaje szczegółowej specyfikacji technicznej w tym zakresie.

Czas pracy i ładowanie

Maksymalny deklarowany czas pracy wynosi do 80 minut.

Ładowanie trwa ok. 6,5 godziny. Ta wersja odkurzacza pionowego nie ma samodzielnej stacji ładującej.

W zestawie

Odkurzacz ręczny, akumulator, pojemnik na kurz + filtr powietrza, rura, uchwyt ścienny, ładowarka, nakładka PrecisionPower Smart, Moduł Aqua z wkładką mopującą, szczotka 2w1, dodatkowy filtr, końcówka szczelinowa, miękka szczotka, mini elektroszczotka, szczotka do tapicerek.

Podsumowanie

Model Philips Aqua 7000 łączy odkurzanie i mopowanie, oferując kilka trybów pracy oraz regulację mocy, a także cyfrowy wyświetlacz i podświetlenie szczotki ułatwiające sprzątanie. Wyposażony jest w pięciostopniowy system filtracji, automatyczne dopasowanie mocy do podłoża i zestaw akcesoriów.

Źródło danych:

Oficjalna strona producenta – Philips Aqua 7000

Media Expert – Philips Aqua 7000

6. Philips AquaTrio 9000 – 9 punktów

Cena katalogowa – 2499 zł

Opis i przeznaczenie

Philips to holenderska marka AGD. Model AquaTrio 9000 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który odkurza i myje jednocześnie. Może pracować jako odkurzacz ręczny.

Urządzenie jest przeznaczone do twardych podłóg, tapicerki, mebli, narożników, szczelin, sufitów, auta. To sprzęt dedykowany dla rodzin z dziećmi i właścicieli czworonogów.

Najważniejsze funkcje i technologie

Philips AquaTrio 9000 oferuje odkurzanie i mycie powierzchni jednocześnie. Jest wyposażony w oświetlenie LED, wyświetlacz LCD, regulację dozowania wody, system PowerCyclone Aqua odpowiedzialny za oddzielanie zanieczyszczeń, trzy tryby czyszczenia, automatyczny program samooczyszczenia w stacji dokującej, a także technologię AquaSpin, czyli dwie wysokoobrotowe szczotki obracające się w przeciwnych kierunkach.

Model wykorzystuje trzystopniowy system filtracji. Producent nie podaje szczegółowej specyfikacji w tym zakresie.

Czas pracy i ładowanie

Deklarowany maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do ok. 58 minut. Producent zapewnia wymienny akumulator, a więc ciągłość pracy można wydłużyć do 116 minut.

Ładowanie trwa ok. 4 godzin.

W zestawie

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Philips AquaTrio 9000, odłączany odkurzacz ręczny, długa szczelinówka, mini elektroszczotka, płyn do mycia podłóg, narzędzie do czyszczenia, zasilacz, wymienny akumulator, wieszak ścienny, stacja dokująca 2w1

Podsumowanie

Philips AquaTrio 9000 łączy funkcję odkurzania i mycia powierzchni, korzystając z wałków obracających się w przeciwnych kierunkach oraz automatycznego programu czyszczenia w stacji dokującej. Posiada kilka trybów pracy, regulację dozowania wody, oświetlenie LED i wyświetlacz, a także filtry trzystopniowe. Jest przeznaczone do twardych podłóg oraz codziennego sprzątania różnych powierzchni domowych.

Źródło danych:

Oficjalna strona producenta – Philips AquaTrio 9000

Media Expert – Philips AquaTrio 9000

6. Roborock F25 Combo – 9 punktów

Cena katalogowa – 1799 zł

Opis i przeznaczenie

Roborock to chińska marka specjalizująca się w urządzeniach do sprzątania domowego. Model F25 Combo to bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania. Może także pracować jako odkurzacz ręczny.

Urządzenie jest przeznaczone do sprzątania twardych podłóg, dywanów, wykładzin, tapicerek, wąskich szczelin. Nadaje się do codziennego użytku dla rodzin z dziećmi i posiadaczy zwierząt domowych.

Najważniejsze funkcje i technologie

Roborock F25 Combo odpowiada za odkurzanie i mycie powierzchni na mokro. Jest wyposażony w stację bazową, która ładuje urządzenie i myje wałek wodą, a suszy go gorącym powietrzem. Produkt oferuje także cztery tryby pracy, podświetlenie zielonym światłem, alerty głosowe, wyświetlacz, personalizację ustawień w aplikacji, technologię JawScrapers™, która ma za zadanie eliminować wplątywanie włosów w wałek odkurzacza.

Model wykorzystuje pięciostopniową filtrację, natomiast producent nie podaje szczegółowej specyfikacji w tym zakresie.

Czas pracy i ładowanie

Deklarowany maksymalny czas pracy to 60 minut.

Pełne ładowanie trwa średnio 4 godziny.

W zestawie

Odkurzacz pionowy ROBOROCK F25 Combo, szczotka do konserwacji, środek czyszczący (dwa rodzaje), filtr, zasilacz, stacja dokująca, stojak do przechowywania, uchwyt, uniwersalna szczotka, zmotoryzowana mini-szczotka, głowica czyszczącą 2w1.

Podsumowanie

ROBOROCK F25 Combo to model, który łączy odkurzanie i mopowanie, oferując dodatkowo stację umożliwiającą ładowanie i automatyczne czyszczenie wałka. Wyposażenie obejmuje kilka trybów pracy, podświetlenie oraz aplikację do personalizacji ustawień, co ułatwia codzienną obsługę.

Źródło danych:

Oficjalna strona producenta – Roborock F25 Combo

Media Expert – Roborock F25 Combo

7. Tefal X-Clean 10 – 8 punktów

Cena katalogowa – 2199 zł

Opis i przeznaczenie

Tefal jest francuską marką sprzętu gospodarstwa domowego. Model X-Clean 10 to odkurzacz pionowy z funkcją mopowania wodnego. Ten model nie może być użytkowany jako odkurzacz ręczny.

Urządzenie jest przeznaczone do sprzątania twardych podłóg i usuwania zabrudzeń płynnych.

Najważniejsze funkcje i technologie

Tefal X-Clean 10 jest wyposażony w system samooczyszczania i suszenia wałka oraz technologię Narwal (nazwa własna rozwiązania samonapędu Tefal), która pozwala urządzeniu samodzielnie dostosowywać moc ssącą i przepływ wody do poziomu zabrudzeń. Producent deklaruje obecność technologii redukcji hałasu i trybu Bath odpowiedzialnego za zbieranie płynów bez mycia. Odkurzacz ma pięć trybów pracy, wyświetlacz LED, który informuje o statusie urządzenia i wydaje komunikaty głosowe. Urządzenie ma w zestawie stację ładująco-czyszczącą, która dba o stałą gotowość sprzętu do pracy.

Model wykorzystuje dwustopniową filtrację, natomiast producent nie podaje szczegółów w tym zakresie.

Czas pracy i ładowanie

Maksymalny deklarowany czas pracy odkurzacza wynosi do 60 minut.

Tefal X-Clean 10 ładuje się w 3,5 godziny.

W zestawie

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10, baza ładująca z systemem samoczyszczenia i samosuszenia, szczotka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w odkurzaczu, ładowarka, dwie rolki czyszczące

Podsumowanie

Tefal X-Clean 10 łączy odkurzanie i mopowanie, a stacja czyszcząco-susząca umożliwia utrzymanie wałka w czystości między cyklami pracy. Model posiada funkcję automatycznego dopasowania mocy i przepływu wody do wykrytego poziomu zabrudzeń oraz kilka trybów pracy z komunikatami głosowymi i wyświetlaczem. Jest przeznaczony do regularnego sprzątania tylko twardych powierzchni.

Źródło danych:

7. Hisense Wet&Dry Expert – 8 punktów

Cena katalogowa – 1999, 97 zł

Opis i przeznaczenie

Hisense to chiński producent elektroniki i AGD. Wersja Wet&Dry Expert jest propozycją bezprzewodowego odkurzacza pionowego do odkurzania i mopowania. Urządzenie może pracować także jako odkurzacz ręczny.

Ten model zaprojektowano do czyszczenia twardych podłóg, mebli tapicerowanych, tkanin, wąskich przestrzeni.

Najważniejsze funkcje i technologie

Hisense Wet&Dry Expert łączy odkurzanie i mycie na mokro powierzchni w domu. Jest wyposażony w wyświetlacz LED, który pokazuje m.in. stan akumulatora, poziom naładowania, siłę ssania. Urządzenie oferuje trzy poziomy regulacji mocy, stację czyszcząco-ładującą, która odpowiada za mycie i suszenie wałków.

Model wykorzystuje dwustopniowy system filtracji. Producent nie podaje szczegółowej specyfikacji w tym zakresie.

Czas pracy i ładowanie

Maksymalny deklarowany czas pracy wynosi do 78 minut.

Ładowanie trwa ok. 5 godzin.

W zestawie

Korpus odkurzacza Hisense Wet&Dry Expert, szczotka do mycia na mokro z dwoma napędzanymi wałkami, turboszczotka, szczotka do mebli tapicerowanych, końcówka do trudno dostępnych miejsc, długa końcówka szczelinowa, szczotka z włosiem do usuwania kurzu, wałki, adapter, stacja ładująco-czyszcząca, szczotka do czyszczenia

Podsumowanie

Hisense Wet&Dry Expert to urządzenie, które umożliwia odkurzanie i mopowanie, a stacja czyszcząco-ładująca służy do mycia i suszenia wałków po zakończeniu pracy. Model oferuje kilka poziomów regulacji mocy, wyświetlacz oraz podstawowy system filtracji.

Źródło danych:

Szczegółowy opis kryteriów branych pod uwagę w rankingu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia

1. Mopowanie parą

Ocenia, czy urządzenie wykorzystuje parę do usuwania zabrudzeń. Para umożliwia rozpuszczanie brudu i wspiera higienę bez środków chemicznych.

0 – brak

1 – mycie parą

2. Technologia UV/para

Wskazuje, czy odkurzacz jest wyposażony w technologie wspierające dezynfekcję, takie jak para lub światło UV. Ich obecność pomaga ograniczać drobnoustroje i alergeny.

0 – brak

1 – para lub UV

2 – para i UV (podwójna technologia)

3. Automatyczne dopasowanie siły ssania do rodzaju podłoża

Ocenia, czy urządzenie potrafi samodzielnie regulować siłę ssania w zależności od typu powierzchni lub poziomu zabrudzenia. Odkurzacz automatycznie zwiększa lub zmniejszają moc, aby utrzymać efektywną pracę bez nadmiernego zużycia energii. Rozwiązanie to poprawia skuteczność sprzątania i wydłuża czas pracy na baterii.

0 – brak

1 – tryby mocy ustawiane ręcznie

2 – automatyczna regulacja mocy

4. Funkcja samooczyszczania/autoopróżniania

Informuje o zdolności urządzenia do automatycznego czyszczenia m.in. wałków, padów, układu wodnego i opróżniania worka/pojemnika na zanieczyszczenia. Zmniejsza to konieczność ręcznego mycia elementów po sprzątaniu.

0 – brak funkcji

1 – mycie wałka/padów w bazie lub autoopróżnianie

2 – pełna automatyka (czyszczenie padów, opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia)

5. Zastosowana filtracja

Ocena jakości systemu filtracji, ze szczególnym uwzględnieniem filtrów HEPA. Zaawansowane układy filtrujące lepiej zatrzymują kurz i alergeny.

0 – 2 stopnie i mniej

1 – 3-4 stopnie

2 – 5 stopni i więcej

6. Wszechstronność sprzątania (funkcje)

Ocena zakresu zastosowań odkurzacza: odkurzanie, mopowanie, szorowanie, sterylizacja UV. Wyżej punktowane są modele oferujące wiele funkcji w jednym urządzeniu.

0 – tylko odkurzanie

1 – odkurzanie + mopowanie

2 – odkurzanie + mopowanie + sterylizacja UV + szorowanie

7. Komfort przechowywania i użytkowania

Dotyczy ergonomii pracy i wygody przechowywania. Wyższa ocena oznacza łatwiejszą obsługę i większy komfort podczas sprzątania, na który wpływa baza ładująca i stojak na akcesoria w zestawie.

0 – brak stojaka, ograniczona ergonomia

1 – stojak w zestawie, ergonomia na dobrym poziomie

2 – pełna baza + wygodny system przechowywania, wysoka ergonomia użytkowania

8. Czas pracy

Wskazuje realny czas działania na jednym ładowaniu. Dłuższy czas pracy zapewnia większą swobodę sprzątania bez konieczności przerw na ładowanie.

0 – <40 min

1 – 40–60 min

2 – >60 min

9. Autonomia energetyczna

Czy urządzenie radzi sobie z długą pracą dzięki baterii/stacji.

0 – brak wymiennej baterii i dodatkowych rozwiązań

1 – wymienny akumulator lub stacja dostępna osobno

2 – wymienny akumulator i zaawansowana stacja w zestawie

10. Waga / ergonomia manewrowania

Realna wygoda w prowadzeniu (z modułem myjącym/wodą).

0 – powyżej 5,5 kg

1 – 3,5 – 5,5 kg

2 – 3,4 kg i mniej

Ranking oparty jest na funkcjach realnie wpływających na czystość i higienę w domu. Premiowane są rozwiązania łączące odkurzanie, mycie i dezynfekcję, ponieważ odpowiadają na potrzeby nowoczesnych gospodarstw domowych — szczególnie tam, gdzie są dzieci, alergicy i zwierzęta.

Przy porównaniu powyższych produktów korzystano z publicznych i oficjalnych danych udostępnionych na stronach producentów i w sklepach online.

Ranking ma charakter informacyjno-redakcyjny.

Metodologia i źródła

Maksymalna liczba punktów: 19 (suma punktów z kryteriów). Wszystkie kryteria mają punktację 0–1–2 i sumują się.

19 (suma punktów z kryteriów). Wszystkie kryteria mają punktację 0–1–2 i sumują się. Remis: w przypadku remisu produkty zajmują miejsca równorzędne (ex aequo).

w przypadku remisu produkty zajmują miejsca równorzędne (ex aequo). Prezentacja danych: ranking zawiera podsumowanie w formie tabeli punktacji, która prezentuje wyniki dla wszystkich ocenianych modeli.

ranking zawiera podsumowanie w formie tabeli punktacji, która prezentuje wyniki dla wszystkich ocenianych modeli. Źródła danych: oficjalne strony producentów oraz karty produktowe w sklepach internetowych (Media Expert).

oficjalne strony producentów oraz karty produktowe w sklepach internetowych (Media Expert). Zastrzeżenie dot. UV/pary: skuteczność ograniczania drobnoustrojów zależy od warunków (czas, odległość, typ powierzchni) i opiera się na deklaracjach producentów.

skuteczność ograniczania drobnoustrojów zależy od warunków (czas, odległość, typ powierzchni) i opiera się na deklaracjach producentów. Dane pozyskano w dniu 6.11.2025.

Publikacja nie jest związana z programami afiliacyjnymi i opłatami za prowizję.

