Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa

W ciągu zaledwie 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży zanotowano ponad 500 proc. wzrost sprzedaży względem poprzedniej serii X200. To nie tylko imponujący wynik, ale także wyraźny sygnał, że marka coraz mocniej umacnia swoją pozycję w segmencie premium, oferując produkty dopasowane do oczekiwań wymagających użytkowników.

Tak świetny start to efekt dwóch czynników: z jednej strony - najbardziej zaawansowanego systemu fotograficznego w historii Vivo, z drugiej - atrakcyjnych promocji, które obowiązują przez cały listopad. Modele X300 i X300 Pro dostępne są w Media Expert w obniżonych cenach oraz w zestawach z dodatkowymi akcesoriami, co czyni je kuszącą propozycją dla miłośników mobilnej fotografii.

Listopadowe promocje - okazja, której nie warto przegapić

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro

Promocja obejmuje rabat 500 zł na vivo X300 Pro oraz zestaw ze słuchawkami Vivo TWS 3e i szybką ładowarką 90 W. Z kolei podstawowy model X300 w cenie 4699 zł dostępny jest z rabatem 200 zł i identycznym zestawem akcesoriów.

Vivo X300 Pro z Zeiss 2,35x Telephoto Extender Kit oraz Imaging Grip

Cała seria X300 objęta została rozszerzoną 3-letnią gwarancją oraz dodatkową 5-letnią gwarancją na akumulator. W przypadku spadku jego kondycji poniżej 80 proc. producent zapewnia darmową wymianę. To świetna wiadomość dla osób planujących korzystać z telefonu przez długie lata - i jednocześnie mocny argument wyróżniający vivo na tle konkurencji.

Fotografia mobilna na zupełnie nowym poziomie

Seria X300 to gratka dla wszystkich, którzy traktują mobilną fotografię poważnie. Vivo kontynuuje wieloletnią współpracę z marką Zeiss, a efekty tej kooperacji niezmiennie wrażenie. Zarówno X300 jak i X300 Pro wyposażono w 200-megapikselowe aparaty Zeiss Ultra-Clear.

Model X300 oferuje 200-megapikselowy aparat główny Zeiss z sensorem HPB i stabilizacją optyczną na poziomie CIPA 4,5. Dzięki temu zdjęcia są ostre i stabilne, nawet w trudniejszych warunkach. Towarzyszy mu teleobiektyw Zeiss APO z sensorem LYT-602, który zapewnia szerszy zakres dynamiczny i niższe zużycie energii, co znacząco podnosi możliwości fotografii teleobiektywowej.

Wariant Pro idzie o krok dalej. Vivo X300 Pro wyposażono w 200-megapikselowy teleobiektyw Zeiss APO z sensorem HPB, gwarantujący szczegółowość przy dużych zbliżeniach. Uzupełnia go 50-megapikselowy aparat główny Zeiss Gimbal-Grade z sensorem Sony LYT-828 (1/1,28") oferujący stabilizację ocenioną przez CIPA na 5,5 - najwyższą w branży. Efekt? Stabilne, wyraźne i szybkie ujęcia nawet nocą czy w ruchu.



Dodatkowo X300 Pro wyposażono w nowy chip obrazowania VS1, który przyspiesza przetwarzanie zdjęć, poprawia ich klarowność i skutecznie redukuje szumy. W praktyce oznacza to fotografie z naturalnym odwzorowaniem kolorów i dobrze dobranym balansem dynamiki.

Na uwagę zasługuje także 50-megapikselowy przedni aparat Zeiss Ultra Wide-Angle z autofokusem. Dzięki autorskim algorytmom Vivo do zdjęć portretowych w wysokiej rozdzielczości selfiki powinny być rejestrowane ze szczegółami i naturalną fakturą skóry.

OriginOS - interfejs z AI na pokładzie

Wraz z premierą serii X300 narodził się też system operacyjny OriginOS. Autorski Origin Smooth Engine odpowiada za optymalizację działania - od obliczeń i przechowywania danych po wyświetlanie obrazu. Funkcja Flip Cards wprowadza dynamiczną interakcję: wystarczy lekkie przechylenie telefonu, by zmienić styl ekranu blokady.

System oferuje także Origin Island, czyli inteligentne sugestie i przypomnienia w czasie rzeczywistym - od spotkań po muzykę. Z kolei Vivo Office Kit zapewnia m.in. mirroring telefonu na PC i Mac, szybki transfer plików w dowolnym formacie, zdalne sterowanie czy synchronizację notatek między urządzeniami.



OriginOS to również rozbudowany pakiet narzędzi AI. AI Creation wspiera pisanie, tłumaczenie, streszczanie i burze mózgów, z dodatkową integracją z Google Gemini. AI Retouch łączy w jednym procesie usuwanie obiektów ze zdjęć, powiększanie obrazu i jego poprawę.

Na uwagę zasługuje także długoterminowe wsparcie - seria X300 otrzyma 5 lat aktualizacji systemu oraz 7 lat poprawek bezpieczeństwa.

Akumulator i ładowanie - BlueVolt Battery System

BlueVolt Battery System wykorzystuje anodę krzemową czwartej generacji oraz półstały elektrolit, co przekłada się na większą pojemność i niezawodność. Ulepszony mechaizm Global Bypass Charging z kontrolą temperatury zapewnia płynne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu i chroni akumulator podczas ładowania.

Wyświetlacz i wzornictwo - Vivo stawia na minimalizm

Seria X300 oferuje wyświetlacz 8T LTPO o jasności szczytowej do 4500 nitów, co gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu. Dodatkowe technologie - 2160 Hz PWM Dimming i DC Dimming - dbają o komfort oczu.

Telefony wyróżnia wzornictwo Unibody 3D Glass Design, płynnie integrujące moduł aparatu i nadające całości elegancki charakter. Tylny panel ma jedwabistą, matową fakturę odporną na odciski palców.

Vivo X300

Vivo X300 to kompaktowy model z 6,31-calowym płaskim ekranem, ważący 190 g i mający grubość 7,95 mm. X300 Pro oferuje większy, 6,78-calowy wyświetlacz, przy wadze 228 g i grubości 7,99 mm.

Pod względem trwałości oba modele spełniają normy IP68 i IP69 odporności na wodę i kurz. X300 chroni Reinforced Glass, a X300 Pro - Armor Glass. Do tego dochodzi czytnik linii papilarnych 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0 działający nawet przy mokrych palcach, AI SuperLink zapewniający stabilne połączenia oraz Efficient Cooling System, który utrzymuje wysoką wydajność podczas grania czy nagrywania wideo.

Seria dostępna jest w następujących kolorach: X300 w wersjach Głęboka Czerń i Perłowy Róż, a X300 Pro w Głębokiej Czerni i Pustynnym Brązie.

Dlaczego Vivo X300 okazał się strzałem w dziesiątkę?

Sukces serii X300 w Polsce nie jest dziełem przypadku. To połączenie świetnego aparatu, atrakcyjnych promocji i długoterminowego wsparcia. Dla pasjonatów mobilnej fotografii Vivo X300 Pro to wybór mający niewielką konkurencję, jeśli jakąkolwiek - szczególnie w zakresie teleobiektywu i zdjęć nocnych.



Dodatkowe atuty - 5 lat aktualizacji systemu, 7 lat wsparcia bezpieczeństwa i 5-letnia gwarancja na akumulator - czynią z serii X300 inwestycję na lata. Współpraca z Zeissem, procesor MediaTek Dimensity 9500 oraz autorski OriginOS z funkcjami AI to kolejne ważne atuty.

Jeśli szukasz sztandarowca, który sprosta każdemu wyzwaniu - od zdjęć księżyca po filmowe wideo w 4K 120 fps z Dolby Vision - seria Vivo X300 powinna znaleźć się na szczycie twojej listy zakupowej. A listopadowe promocje w Media Expert to dodatkowy powód, by sięgnąć po nią już dziś.

Maciej Gajewski 07.11.2025 18:04

