REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić

"Co z ptakami?" – pytają ci, których zastanawia wpływ wiatraków na środowisko. Naukowcy chcą zwrócić uwagę na inne zagrożone stworzenia.

Adam Bednarek
ochrona przyrody
REKLAMA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie przygotował dokument pt. "Środowiskowe aspekty rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Kodeks dobrych praktyk". W swojej publikacji autorzy zwrócili uwagę na kwestię ginących nietoperzy. To nie tak, że wpływ turbin na życie latających stworzeń był dotąd nieznany, ale głównie mówi się w tym kontekście o ptakach. Tymczasem problem może być nawet większy.

(…) dlatego, że nietoperze są przyciągane przez turbiny wiatrowe. Jest wiele takich lokalizacji, w których wcześniej aktywność nietoperzy była mała. Po postawieniu turbin wiatrowych okazuje się, że ta aktywność wzrasta – tłumaczy dr Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

REKLAMA

Farmy wiatrowe mogą być dla nietoperzy dobrym miejscem żerowania czy też schronienia. Okazują się jednak śmiertelną pułapką.

Jak wyjaśnia naukowczyni, nietoperze albo ulegają kolizjom z łopatami obracającego się wiatraka, albo przelatując blisko końcówki wiatraka doznają prawdopodobnie zmiany ciśnienia, tzw. barotraumy.

Co gorsza, w Polsce póki co nie ma bazy wiedzy na temat śmiertelności nietoperzy

Naukowczyni sugeruje więc, że należy stworzyć ogólnopolską bazę danych, która pozwoli lepiej zarządzać środowiskiem na farmach wiatrowych. Dzięki temu powstanie plan działań minimalizujący śmiertelność nietoperzy na wiatrakach.

W raporcie ZUT zebrano dane z 126 farm wiatrowych, liczących od 1 do 53 turbin. W sumie przeanalizowano 1333 turbiny wiatrowe. Przy 657 z nich znaleziono łącznie 1649 martwych nietoperzy. Średnia liczba ofiar na jedną turbinę to od 1 do nawet 11 nietoperzy rocznie.

Biorąc pod uwagę liczbę turbin wiatrowych obecnie działających w Polsce i zebrane do tej pory dane o śmiertelności nietoperzy na polskich farmach wiatrowych oraz zakładając, że monitoringi na pozostałych farmach byłyby prowadzone w podobnym zakresie czasowym, można szacować, że rocznie ginie na nich co najmniej 6 tys. nietoperzy – piszą autorzy raportu, dodając, że to ostrożne szacunki.

Inwestorzy zapewniają, że dbają o latające stworzenia

PAP cytuje wypowiedź przedstawicieli branży, którzy przekonują, że już na etapie planowania farmy wiatrowej ochrona i potencjalny wpływ na nietoperze jest szczegółowo analizowany. "W razie konieczności następuje np. korekta lokalizacji wybranych turbin wiatrowych czy planowane są działania minimalizujące" – podkreśliła Joanna Jakubicka, menadżer ds. środowiska i bioróżnorodności w firmie OX2 Polska.

Na potencjalne zagrożenie dla ptaków i nietoperzy zwracała wcześniej uwagę Najwyższa Izba Kontroli, oceniając projekt Lasów Państwowych, by w lasach stawiać turbiny. Powołano się wówczas na negatywną opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

W sytuacji, gdy nad lasami przebiega migracja nietoperzy, umieszczone tam turbiny będą zabijać masowo te zwierzęta w okresie wędrówek – liczniej niż na terenie otwartym. Wynika to m.in z większej wysokości turbin stawianych w lasach – a przeloty migracyjne niektórych gatunków przy silniejszym wietrze (gdy turbiny pracują) odbywają się właśnie wysoko – kilkaset metrów nad ziemią - niepokoili się naukowcy.

Obecnie trwają badania mające sprawdzić, czy i jak wiatraki zabijają  

W rozmowie z PAP prof. dr hab. Piotr Tryjanowski przekonywał jednak, że wpływ turbin na śmiertelność ptaków i nietoperzy nie jest tak duży, jak niektórym może się wydawać. Głównym zagrożeniem dla latających stworzeń są koty i wysokie budynki.

- Zresztą nie ma żadnego typu energii bezkosztowej środowiskowo, trzeba tylko rzetelnie podchodzić do rachunku zysków i strat – sugerował badacz.

Argumenty dotyczące zabójczej działalności turbin podchwytują też środowiska, które sprzeciwiają się budowie wiatraków w danej okolicy. Niewykluczone, że sporej części osób rzeczywiście zależy na dobru latających stworzeń, ale niestety w takich protestach często wylicza się wiele powodów na nie, wśród których nie brakuje też teorii spiskowych. Dla każdego coś przekonującego – byleby tylko udało się zablokować inwestycję.

Kiedy argument dotyczący ptaków i nietoperzy pojawił się w dyskusji o planowanej budowie wiatraków w Niemstowie i Starym Lublińcu, burmistrz zwrócił uwagę, że dla latających stworzeń większym zagrożeniem są nie obracające się w powietrzu łopaty, a polujące na ziemi koty.  

- Tak, rzeczywiście wiatraki powodują śmierć ptaków – nie można powiedzieć, że to jest absolutnie nieprawda. Natomiast wszystko jest kwestią skali – przyznał burmistrz Zadworny.

Z liczbami trudno jednak dyskutować i fakt, że coś bądź ktoś ma na sumieniu więcej istnień, nie oznacza, że trzeba machnąć ręką na mniejsze zagrożenie. Na szczęście naukowcy problemu nie lekceważą i apelują o działania. Jeśli możemy sprawić, że wiatraki nie będą śmiertelnym zagrożeniem dla latających stworzeń, to trzeba z tej szansy skorzystać.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Adam Bednarek
08.11.2025 07:10
Tagi: EnergetykaFarmy wiatroweOchrona środowiska
Najnowsze
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA