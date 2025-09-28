Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe

Ładowanie...

Gdy myślimy o farmie wiatrowej na morzu widzimy głównie eleganckie turbiny i łopaty obracające się na tle zachodzącego słońca. Rzadko zastanawiamy się, co trzyma te potwory w ryzach, czyli właśnie monopale.

To one przenoszą kolosalne obciążenia wiatru, fal i samych turbin, gwarantując niezawodność i wydajność instalacji przez dziesiątki lat. Można je porównać do kręgosłupa tego morskiego giganta. Tu nie ma miejsca na niedokładność i żaden luz. Najmniejszy nawet brak precyzji spowodować może z czasem katastrofę.

Polska przygotowuje się na pierwszy transport

Dla projektu Baltica 2 przewidziano łącznie 111 monopali (107 dla turbin i 4 dla morskich stacji transformatorowych), o średnicy 7,5-10,5 m i grubości ścianki 60-112 mm zależnie od wymagań docelowej lokalizacji fundamentu.

Pierwsze monopale dla farmy Baltic 2.

Proces powstawania monopali obejmuje m.in. walcowanie blach, spawanie obwodowe i wzdłużne, pełen pakiet badań nieniszczących (NDT) oraz aplikację wielowarstwowych powłok antykorozyjnych. Zakończenie pierwszej partii otwiera przygotowania do transportu morskiego i odbiorów kolejnych sekcji.

Równolegle trwają kontrole jakości i prace powłokowe. Monopale dla projektu Baltica 2 dostarczą dwie firmy: EEW oraz Steelwind. EEW wyprodukuje 77 monopali. Pierwszy załadunek gotowych fundamentów na jednostkę transportową zaplanowano na koniec 2025 r.

107 bałtyckich olbrzymów

Monopale to wyjątkowo spektakularne pod względem rozmiarów elementy konstrukcyjne morskich farm wiatrowych. Rozpoczęcie ich produkcji dla projektu Baltica 2 to wyraźny sygnał, że zbliżamy się do etapu pierwszych prac instalacyjnych na morzu - mówi Maciej Górski, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwsze działania obejmujące oczyszczanie dna Bałtyku i przygotowanie pod infrastrukturę już trwają. W kolejnym etapie rozpocznie się wbijanie fundamentów, na których stanie 107 turbin wiatrowych o wysokości 250 m każda i 4 morskie stacje transformatorowe.

Naszym celem jest, aby w drugim kwartale 2027 roku energia z Baltica 2 popłynęła do polskich domów - dodaje Maciej Górski.

Jeden z filarów polskiej energetyki przyszłości

Równolegle do prac przygotowawczych na morzu, trwają prace budowlane w części lądowej projektu. W gminie Choczewo powstaje lądowa infrastruktura przyłączeniowa: lądowa stacja transformatorowa i przewierty w technologii HDD, które umożliwią połączenie części morskiej i lądowej kabli.

Prace prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami QHSE, z naciskiem na rozwiązania ograniczające ślad węglowy (m.in. redukcję odpadów, efektywne zużycie energii i długowieczne systemy powłokowe).

Realizowana wspólnie przez PGE i Ørsted Baltica 2 będzie największą morską farmą wiatrową budowaną na polskich wodach Bałtyku. Po uruchomieniu w 2027 r. osiągnie moc do 1,5 GW, co pozwoli zasilić w zieloną energię około 2,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Projekt Baltica 2 to nie tylko nowoczesne turbiny, ale też ogromne stalowe fundamenty, które właśnie zaczęły opuszczać halę produkcyjną. Każdy kolejny miesiąc będzie przybliżał nas do momentu, w którym pierwsza energia z Bałtyku popłynie do polskich gniazdek.

Bogdan Stech 28.09.2025 16:00

