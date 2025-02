Statki ruszyły w morze. Tak budują farmę wiatrową na Bałtyku

Wraz z planowanym zakończeniem budowy w 2026 roku, Baltic Power będzie pierwszą operującą na Bałtyku polską morską farmą wiatrową. Baltic Power będzie wytwarzać w ciągu roku ok. 4 000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, co ograniczy emisje CO2 o ok. 2,8 miliona ton rocznie w porównaniu do produkcji ze źródeł konwencjonalnych – zapowiada Orlen.