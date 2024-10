Polacy zbudowali tunel pod dnem Bałtyku. To początek ważnej inwestycji energetycznej

Projekt Baltic Power, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Na obszarze Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowych. Wysokość turbin przekroczy 200 m, a powierzchnia pracy wirnika każdej z nich to ok. 43 tysiące m2.