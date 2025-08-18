Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa refurbishing

Ładowanie...

Nowy, a jednak używany?

Minęły już czasy, gdy na iPhone’y mogli sobie pozwolić tylko ci najbogatsi konsumenci, którzy do tego musieli je na własną rękę sprowadzać zza granicy. Obecnie nowe telefony Apple są na tle konkurencji z najwyższej półki wycenione naprawdę rozsądnie, a do tego w ofercie producenta można znaleźć starsze modele w niższych cenach niż te, w których debiutowały, które tworzą średnią półkę.

Nadal jednak wiele osób chciałoby kupić jak najnowszego iPhone’a od ręki za dobre pieniądze i myślą o sprzęcie używanym, ale samą myśl o zakupie na rynku wtórnym dostają ciarek. Na szczęście jest inna opcja: telefony nazywane refurbami. To sprzęty, z których ktoś już kiedyś korzystał, ale przed ponownym wprowadzeniem do obrotu zostały poddane procesowi refurbishingu przez profesjonalnych serwisantów.

Odnawianiem telefonu zajmują się spece

odNowa by iSpot i zakupy bez stresu

Pułapek czyhających na osoby używany sprzęt elektroniczny jest całkiem sporo, ale na szczęście, jeśli ktoś szuka tańszego telefonu niż nowy, a nie chce ryzykować, ma do wyboru właśnie bramkę numer dwa: iPhone’y odnowione przez zajmujące się tym profesjonalnie firmy. Jedną z nich jest iSpot, czyli sieć salonów sprzedająca produkty Apple współpracująca bezpośrednio z producentem z Cupertino.

iSpot jako jedyny reseller produktów Apple w naszym kraju ma status Apple Premium Partner, co gwarantuje nam i jakość, i niezawodność. Nowa kategoria sprzętów, w ramach której oferowane są używane telefony, poddawane przez sprzedawcę procesowi refurbishingu, nosi nazwę odNowa by iSpot. Smartfony są w jego ramach, no właśnie, odnawiane - a co to dokładnie oznacza?

Przede wszystkim to, że iSpot wchodzi w posiadanie urządzeń uprzednio używanych, które dotychczasowi użytkownicy odsprzedają w ramach programu trade-in. Zanim firma wprowadzi takowe sprzęty ponownie do obiegu, poddawane są rygorystycznemu procesowi odnowy w autoryzowanym serwisie Apple, a nie w niekontrolowanym środowisku niespełniającym najwyższych standardów.

Kupując odnowiony iPhone w iSpot, mamy pewność, że pochodzi z legalnego i zweryfikowanego źródła. Każdy smartfon z kategorii odNowa by iSpot jest w pełni odblokowany - nie ma na nim blokady iCloud, SIM-locka lub wgranego oprogramowania do zdalnego zarządzania typu MDM. Cały proces jest wieloetapowy, a zaczyna się od weryfikacji używanego urządzenia.

Jak wygląda refurbishing, czyli odNowione iPhone’y by iSpot w praktyce

Niedawno dotarł do mnie iPhone 15 z kategorii „odNowa by iSpot”. Urządzenie zapakowane jest w tekturę i zabezpieczone dodatkową folią. W pudełku, oprócz informacji o programie, znajdziemy również ulotkę poświęconą gwarancji (ta udzielana jest na rok na takich samych warunkach, jak na nowe sprzęty marki Apple) oraz nowy kabel zasilający i to całkiem niezłej jakości, gdyż obsługuje ładowanie z mocą 60 W.

Telefon faktycznie nie ma widocznych rys ani na obudowie, ani na ekranie, a wszystkie guziki są odpowiednio spasowane. Moduły łączności działają tak, jak trzeba, a na smartfonie zainstalowany był od razu najnowszy iOS 18.5. Sprawdziłem też w ustawieniach, jak prezentuje się jego akumulator - jego sprawność wynosi 91 proc., co jak na smartfon z 2024 r. jest bardzo dobrym wynikiem.

Dobry stan urządzenia wynika z faktu, iż w ramach inspekcji wewnętrznej dokładnie sprawdzane jest jego wnętrze, w tym czujniki zalania, a serwisanci wykonują konserwację i tworzą dokumentację zdjęciową, która potwierdza idealny stan techniczny. W razie potrzeby zużyte komponenty wymieniane są na nowe, pochodzące bezpośrednio od Apple. Nie ma tu mowy o nieautoryzowanych zamiennikach.

Eksperci sprawdzają również, czy wyświetlacz cechuje się perfekcyjną reakcją na dotyk, żywymi kolorami i brakiem jakichkolwiek przebarwień lub martwych pikseli. Testują również oba aparaty, czyli przedni i tylny wraz z lampą błyskową i czujnikiem LiDAR, jeśli taki jest obecny, a także głośniki i mikrofony, aby zapewnić zdjęcia i filmy najwyższej jakości oraz czysty i wyrazisty dźwięk.

Jeśli którykolwiek z komponentów w odnawianym iPhonie nie działa poprawnie, to zostaje wymieniony, a stosowane są wyłącznie oryginalne części zamienne od Apple, więc nie ma tu mowy o żadnych nieoryginalnych zamiennikach. Z kolei uszczelki są wymieniane na nowe zawsze - profilaktycznie. Trzeci krok to finalna kontrola jakości w ramach podwójnych testów.

Każdy element jest testowany zarówno ręcznie, jak i poprzez narzędzia diagnostyczne dostarczone przez producenta, aby wykluczyć wszelkie niedoskonałości. Na koniec następuje ostateczna weryfikacja akumulatora oraz przeprowadzany jest w razie potrzeby aktualizacja oprogramowania. Jeśli urządzenie przejdzie cały proces pomyślnie, to rozpoczyna się kompletowanie zestawu, w tym niezbędnych akcesoriów.

W ramach testów sprawdzane jest nawet to, czy elementy fizyczne, takie jak guziki i złącza, działają bez zarzutu - nie ma ryzyka, że napotkamy problemy z ładowaniem, reakcją przycisków lub ich luźnym osadzeniem w obudowie. Do tego testowane są zabezpieczenia biometryczne, czyli Face ID lub Touch ID, a także moduły łączności takie jak 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth oraz masa innych rzeczy.

A co z akumulatorem? Aby urządzenie było oferowane klientom, jego kondycja musi wynosić co najmniej 90 proc., ale w wielu przypadkach ogniwo jest fabrycznie nowe, jeśli poprzednie się zużyło. Obudowa? iSpot dba o to, by odnowione sprzęty wyglądały premium, więc do ponownej sprzedaży trafiają tylko urządzenia klasy A: bez głębokich rys, a tym bardziej pęknięć czy innych widocznych uszkodzeń.

iPhone: używany kontra odnowiony

Odnowione urządzenie to przy tym sposób na to, aby wyeliminować ryzyko, jakie niesie za sobą zakup smartfona używanego - czy to w komisie, czy to za pośrednictwem portali ogłoszeniowych. Kiepska kondycja akumulatora albo rysy na obudowie lub, co gorsza, na ekranie, to dopiero wierzchołek góry lodowej potencjalnych nieprzyjemnych niespodzianek, w tym związanych ze statusem prawnym.

Nawet zakładając, że po opłaceniu używanego telefonu, ten do nas dotrze, a nie okaże się - dosłownie - cegłą w pudełku, może z czasem wyjść na jaw, iż sprzęt był kradziony, a my będziemy mieć potem z tego tytułu nieprzyjemności. Możemy też trafić na telefon pochodzący z dystrybucji operatorskiej, którego poprzedni użytkownik nie spłacił, co może doprowadzić do zablokowania go przez operatora.

Oprócz tego możemy mieć do czynienia z egzemplarzem wprowadzonym pierwotnie na inny rynek niż europejski, przez co modem może nie obsługiwać poprawnie pasm 5G i LTE używanych w naszym kraju. Możemy też trafić na telefon, który - dla przykładu - nie ma w ogóle slotu na kartę SIM, bo tak właśnie jest od kilku lat w przypadku iPhone’ów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

Używany sprzęt zawsze czasem okazuje się też uszkodzony lub ma wady ukryte, o których sprzedawca może nawet nie wiedzieć - i to na tyle głęboko, że ujawnią się dopiero po dłuższym czasie. Może się też okazać, że trafiliśmy na smartfon z demobilu, który był już wielokrotnie naprawiany, w tym z użyciem nieoryginalnych części, przez co jest produktem niepełnowartościowym, a sprzedawca to zataił.

Czy warto kupować iPhone’y refurbished? - podsumowanie

Kupno telefonu odnowionego to dobry sposób na to, aby tego typu problemów uniknąć, a jednocześnie nabyć topowy sprzęt w atrakcyjnej cenie - zwłaszcza jeśli zajmuje się tym firma, która bezpośrednio współpracuje z producentem, tak jak ma to miejsce w przypadku iSpot. Nie bez znaczenia jest przy tym aspekt ekologiczny - kupując tego typu telefon przyczyniamy się do redukcji śladu węglowego.

A jakie dokładnie telefony od Apple można kupić w ramach programu odNowa by iSpot? Firma oznajmiła, ogłaszając start usługi, iż będzie zajmować się sprzedażą w ramach tej kategorii telefonów odnowionych od iPhone’a 13 z 2023 r. w górę. Z aktualną ofertą, a także dokładnymi cenami poszczególnych modeli, możecie zapoznać się na stronie internetowej iSpot.pl/odnowa.

Piotr Grabiec 18.08.2025 08:59

Lokowanie produktu : iSpot

