Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji

Zakłady PZL Mielec dostarczyły kolejną partię śmigłowców S-70i Black Hawk w ramach umowy z 2022 r. podpisanej z filipińskim Departamentem Obrony Narodowej. Tym razem na Pacyfik trafiło 5 maszyn, które natychmiastowo zostały wcielone do Filipińskich Sił Powietrznych (PAF).

Współpraca taktyczna i symbol prestiżu

Filipiny to kraj rozciągnięty na tysiącach wysp, zróżnicowanych pod względem klimatycznym i topograficznym. W takich warunkach uniwersalność śmigłowców odgrywa bardzo ważną rolę. Black Hawki wykonują tu misje wojskowe, humanitarne, ratownicze i transportowe. Jest to więc nie tylko narzędzie wojenne, lecz także wsparcie dla mieszkańców w czasie katastrof naturalnych i niepokojów wewnętrznych.

Jak czytamy na łamach portalu Defence.pl, nowo dostarczone śmigłowce od razu weszły do użytku. PAF wykorzystały je m.in. w kwietniowych manewrach z marynarką wojenną Filipin, prowadzonych na pokładzie okrętu BRP Davao del Sur, a także w majowych ćwiczeniach Cope Thunder Philippines z udziałem Sił Powietrznych USA. Tego typu współpraca nie tylko zwiększa bezpieczeństwo regionu, ale też buduje prestiż i zaufanie do sprzętu dostarczanego przez PZL Mielec.

Producent podkreśla, że Black Hawk to sprawdzona platforma, która doskonale radzi sobie z dynamicznymi i nieprzewidywalnymi warunkami działania. Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec, zaznaczył, że każda dostawa to nie tylko eksport technologii, lecz także dowód kompetencji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Black Hawk na Filipinach. Liczby mówią same za siebie

Zamówienie z 2022 r. obejmuje 32 śmigłowce, z których dostawy rozpoczęły się w 2024 r. i zakończą się w 2026 r. Filipiny będą dysponować łącznie 47 maszynami Black Hawk. Czyni to ten model jednym z głównych filarów floty śmigłowcowej w kraju. Taka liczba świadczy o długoterminowej strategii rozwoju i niezawodności dostaw realizowanych przez polskiego producenta.

Rosnąca obecność polskich śmigłowców na arenie międzynarodowej pokazuje, że PZL Mielec wyrósł na gracza dużego formatu w dziedzinie produkcji maszyn wojskowych. Obecność Black Hawków w regionie Azji i Pacyfiku to nie tylko sukces eksportowy, ale przede wszystkim wkład w stabilność i bezpieczeństwo strategicznego obszaru świata. Biorąc pod uwagę napięcia geopolityczne i rosnące znaczenie współpracy militarnej, dostawy mogą odegrać istotną rolę nie tylko w operacjach wojskowych, ale i w dyplomacji.

Marcin Kusz 18.08.2025 18:00

