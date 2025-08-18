Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty

Ładowanie...

Lotnisko na swoim facebookowym profilu poinformowało, że "ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z / do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane". Z krótkiego komunikatu dowiedzieliśmy się jedynie, że trwają działania służb państwowych.

Wcześniej w rozmowie z tvn24.pl Monika Chylaszek, rzeczniczka krakowskiego lotniska, odpowiedziała, że zamknięta jest droga startowa na lotnisku, a powodem miałyby być problemy techniczne.

Rzecznik prasowy karpackiego oddziału straży granicznej, mjr Jacek Michałowski, w rozmowie z portalem potwierdził z kolei, że działania na lotnisku prowadzone są "ze względów bezpieczeństwa".

Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Kraków Airport, serwisowi lovekrakow.pl przekazała, że na terenie lotniska "doszło do sytuacji, która wymagała podjęcia działań przez straż graniczną".

Po godzinie 9:00 operacje lotnicze zostały przywrócone, a samoloty ponownie mogły lądować i startować.

Wstrzymanie było spowodowane przez sytuację, która wymagała sprawdzenia przez straż graniczną. Nie stwierdzono jednak niczego niepokojącego - wyjaśniła Chylaszek w rozmowie z tvn24.pl.

Niestety takie interwencje służb to coraz częstsza codzienność polskich lotnisk. Nie znamy szczegółów wstrzymania lotów w krakowskim porcie, ale w przypadku innych powodem podobnych zdarzeń nierzadko były głupie żarty.

- Traktujemy wypowiadane groźby wyłącznie poważnie, a każdy sygnał o możliwości stworzenia zagrożenia jest natychmiast sprawdzany. Wiąże się to z wszczęciem odpowiednich procedur, a co za tym idzie może wpłynąć na zakłócenia pracy portu lotniczego, opóźnienia odlotów, jak również sankcjami w postaci nałożenia mandatu karnego i utraty biletu lotniczego – przypominała Straż Graniczna.

W połowie czerwca na warszawskim lotnisku Chopina pozostawiony bagaż doprowadził do poważnych utrudnień z dojazdem do portu. Trzeba było ewakuować część terminala, na skutek czego została zablokowana jezdnia przed terminalem.

18.08.2025

