Polskie lotnisko ewakuowane. Są problemy z dojazdem

Chociaż loty nie są odwoływane, to procedury mogą się opóźniać. Na dodatek sama ewakuacja na pewno nie jest przyjemnym doświadczeniem, szczególnie że dla niektórych już lot jest bardzo stresującym przeżyciem. W końcu w danym momencie podróżni mogą nie wiedzieć, co jest powodem akcji – czy to zwykłe zagapienie, czy może coś znacznie poważniejszego.