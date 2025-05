Ryanair wygrywa w sądzie z pasażerem, którego wyrzucił z samolotu. I jest szczęśliwy

Na początku roku Ryanair również pozwał pasażera lotu z Dublina do Lanzarote. Samolot musiał zrobić przymusową przerwę w Porto, aby móc pożegnać się z kłopotliwym turystą. Tyle że przystanek okazał się dłuższy – trzeba było spędzić noc na lotnisku, co wiązało się ze zwróceniem kosztów za zakwaterowanie czy posiłki. Ryanair opłacił wydatki, ale później domagał się od sądu, by to problematyczny pasażer z własnej kieszeni pokrył straty wywołane jego zachowaniem.