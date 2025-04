Krzyk, płacz i utrata pieniędzy. Co się dzieje z bagażami w Ryanair?

Tak, wiem, już ostatni filmik miał być ostatnim w tym temacie, ale mam wrażenie, że jazda jaka ostatnio się odbywa w internecie nt. mierzenia bagaży już przekracza wszelką skalę 🙆 Powtórzę jeszcze raz - nie bronię Ryanaira, nie pracuję dla nich, ale ciężko mi słuchać o kolejnych teoriach spiskowych w tym temacie... 🤯 Jak widzicie właściwie pomierzony sizer ma takie wymiary jak Ryanair deklaruje 🧳 Na różnych lotniskach te sizery mogą być w lepszym lub gorszym stanie i nigdy nie będą wszystkie idealnie takie same co do milimetra, skręcają je ludzie i zawsze będą drobne różnice w zależności od tego jak się komu śrubka przekręciła 🪛 Ale wymyślanie, że sizery które istnieją od 6 lat są specjalnie mniejsze... No to już zostawię bez komentarza. Chociaż prawda jest taka, że górna komora na mniejszy bagaż jest faktycznie WIĘKSZA niż to co Ryan deklaruje 🎒 Jeszcze raz - jeśli pasażerowie będą trzymać się wymiarów na które się piszą, to i pracownicy będą mieli mniej roboty. Keep calm i spokojności w powietrzu 🫡 #ryanair #bagaż #walizka #plecak #boarding #sizer #miernik #wymiarybagażu #lotnisko #tanieloty