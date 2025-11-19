  1. SPIDER'S WEB
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL

Lokowanie produktu: BISSELL

Nie jest łatwo utrzymać porządek w domu. Na szczęście na rynku są inteligentne urządzenia, które pomogą nam zaoszczędzić poświęcany na to czas.

Grzegorz Karczmarz
Po intensywnym dniu patrzymy na podłogę, kanapę czy tapicerkę w samochodzie i myślimy: „serio, znowu?”. Wszędzie widać okruszki pozostawione przez dzieci, w oczy kłują ślady pozostawione po spacerze przez psa, a nieopatrznie rozlana rano kawa zdążyła już zaschnąć na parkiecie. Człowiek chciałby włączyć już ulubiony serial, ale trzeba się tym wszystkim zająć. Lepiej jest skrócić potrzebny na to czas i ułatwić sobie życie.

Sprzątanie - niektórych relaksuje, dla innych nie powinno istnieć. Sprzątanie może być przyjemnością, jeśli pomagają nam nowoczesne i skuteczne technologie.

SpotClean Mini – mały format, wielki efekt

Pranie samochodowej tapicerki jest kosztowne, podobnie jak pranie domowych sof, czy foteli. Wiele osób decyduje się na własny piorący odkurzacz, ale nie każdy ma miejsce na potężny odkurzacz piorący, nie każdy też go potrzebuje. Poręcznym rozwiązaniem jest BISSELL SpotClean Mini, który jest najmniejszym urządzeniem w swojej kategorii.

Jest lekki i zaskakująco skuteczny. Waży zaledwie 3,4 kg, bez trudu da się go przenieść do samochodu i nie wymaga wielkiej przestrzeni na przechowywanie. Codzienne „awarie” – plamy po soku, czy odciski łap, zyskają swojego pogromcę.

Jest skuteczny dzięki technologii Triple Action™, która łączy trzy działania w jednym ruchu. Spryskujemy powierzchnię wodą ze środkiem piorącym, szorujemy, a odkurzacz zasysa zabrudzenia. Dwa oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę gwarantują pełną higienę, a innowacyjny HydroRinse™ Self-Cleaning Hose Tool pozwala w kilka chwil oczyścić wąż po użyciu. Zero frustracji, zero „sprzątania po sprzątaniu”.

Jeśli mimo jego niewielkich rozmiarów wciąż nie zmieści nam się w szafie, nie zaburzy nam wystroju domu. Subtelny styl retro i dwie wersje kolorystyczne (Lake Blue i Midnight Blue) sprawiają, że dobrze prezentuje się w każdym wnętrzu. Dla rodziców, właścicieli zwierząt i wszystkich, którzy cenią praktyczne rozwiązania – to mały bohater codziennych porządków.

CrossWave OmniForce Edge – moc i inteligencja w jednym ruchu

Kiedyś trzeba było wybierać: odkurzanie albo mycie podłogi i używać dwóch różnych urządzeń. Dziś można można to połączyć. BISSELL CrossWave OmniForce Edge to nowe podejście do odkurzacza i sprzątania. To odkurzacz i mop w jednym, wyposażony w dwa tryby pracy:

  • PowerVac Mode – intensywne odkurzanie na sucho,
  • PowerMop Mode – odkurzanie i mycie podłogi jednocześnie.

Urządzenie oferuje aż o 75 proc. większą moc ssania niż poprzedni model CrossWave X7 Plus. Łatwiej będzie poradzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami. A gdy naprawdę potrzebujesz więcej mocy, uruchamiasz Turbo Mode, by poradzić sobie z dywanikami lub trudniejszymi plamami.

Włosy, sierść i trudno dostępne miejsca to wrogowie prawie każdego odkurzacza. Dzięki technologii ZeroGap™ sprzątasz dokładnie aż do samej krawędzi ściany, a system Tangle-Free Technology chroni szczotkę przed plątaniem włosów i sierści.

Koniec z "czy dałem za dużo"

Nie musimy też zastanawiać się, ile detergentu użyć, gdy z płytek przechodzimy z odkurzaczem na parkiet lub odwrotnie. Technologia Smart Auto Control Flow & Dispensing automatycznie dopasowuje ilość wody i detergentu do rodzaju powierzchni. Efekt? Idealnie czyste, bezsmugowe podłogi, bez zastanawiania się „czy dałem za dużo”. Nie musimy też poświęcać czasu na konserwację urządzenia.

Po zakończeniu pracy uruchamiasz Automatic Self-Cleaning, a urządzenie samo oczyszcza szczotkę i wnętrze. To właśnie ten moment, w którym czujesz, że technologia naprawdę działa i oszczędza twój czas. A jeśli o czasie mowa, to akumulator tego urządzenia zapewnia do 30 minut bezprzewodowej pracy (18 minut w trybie Turbo).

Przyjazny dla zwierząt

Kochamy nasze zwierzaki, ale potrzebujemy dobrze dobranych sprzętów, by z nimi zgodnie żyć. To urządzenie jest również bardzo ciche. Poziom głośności w trakcie pracy poniżej 69 dB sprawia, że możemy sprzątać nawet wtedy, gdy dziecko śpi. Nie zestresujemy też domowych zwierząt, które często boją się sprzętów sprzątających.

CrossWave OmniForce Edge jest Pet Proven™ Certified, co oznacza, że został przetestowany w realnych warunkach – z futrem, błotem, okruchami i całą resztą, którą nasze zwierzaki zostawiają po sobie. Wbudowany Clog Detection informuje też o ewentualnym zapchaniu, co przyda się osobom, których zwierzęta pozostawiają dużo sierści. W tym przypadku można pomóc sobie jeszcze mocniej.

PowerClean FurFinder™ i FurGuard™ – dom ze zwierzakiem też może być idealnie czysty

Twoi gości uwielbiają twoje zwierzęta, ale niekoniecznie ich sierść? Każdy kto ma psa lub kota to wie – sierść zawsze znajdzie drogę na kanapę, dywan i ubrania. Nie upilnowana potrafi być wszędzie. BISSELL zna ten problem i dlatego stworzył dwa wyjątkowe odkurzacze pionowe: PowerClean FurFinder™ i PowerClean FurGuard™.

Oba modele zaprojektowano z myślą o właścicielach zwierząt, którzy chcą utrzymać dom w perfekcyjnej czystości bez codziennej walki z włosami.

  • PowerClean FurFinder™ oferuje moc 200 W i do 40 minut pracy. Wyposażony w HEPA Sealed Allergen System i światła FurFinder Headlight. Skutecznie zatrzymuje alergeny i drobinki kurzu, które mogą powodować uczulenia.
  • PowerClean FurGuard™ to mocniejszy wariant – 280 W i do 50 minut działania. Ma też funkcję Self-Cleaning Brush Roll, dzięki której szczotka czyści się sama po każdym użyciu. Ma też samostojącą konstrukcja, która ułatwia przechowywanie.

Oba urządzenia są bezprzewodowe, lekkie i mają certyfikat Pet Proven™, co gwarantuje, że usuwają do 95% sierści z tapicerki i dywanów.

Technologia z misją – BISSELL dla ludzi i zwierząt

To, co wyróżnia BISSELL, to nie tylko innowacje, lecz także wartości. Każdy zakup wspiera BISSELL Pet Foundation– organizację, która pomaga bezdomnym i porzuconym zwierzętom znaleźć nowe domy. Kupując odkurzacz, nie tylko dbasz o własną przestrzeń, ale też pomagasz tym, którzy naprawdę tego potrzebują.

BISSELL od lat buduje markę, która rozumie realne potrzeby współczesnych domów – szybsze tempo życia, mniejsze mieszkania, obecność zwierząt, potrzebę higieny i wygody. W ich DNA jest prostota, design i troska o użytkownika. Wraz z nowymi urządzeniami marka wchodzi w nowy etap innowacji, łączy moc, design i wygodę.

Marka obecna była na targach Expo w Karpaczu – jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce. BISSELL zaprezentował tam nie tylko swoje nowości, ale i kierunek, w jakim zmierza marka: ku inteligentnym, ergonomicznym rozwiązaniom, które odpowiadają na realne wyzwania użytkowników.

Sprzątanie, które daje satysfakcję

Nowe rozdanie BISSELL to nie tylko mocniejsze silniki i lepsze technologie. To zmiana w sposobie myślenia o sprzątaniu. Zamiast męczącego obowiązku – szybki rytuał, który przywraca porządek i spokój.

Z BISSELL nie tylko sprzątasz – odzyskujesz czas. A to w dzisiejszym świecie jest największym luksusem.

Grzegorz Karczmarz
19.11.2025 09:00
Lokowanie produktu: BISSELL
Tagi: Odkurzacze
