Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia

Powrót do szkoły to nie tylko zeszyty i podręczniki. Coraz częściej w uczniowskiej wyprawce znajdują się też urządzenia elektroniczne, które realnie ułatwiają naukę i organizację codziennych obowiązków. Laptop do odrabiania prac domowych i przygotowywania prezentacji, tablet do notatek czy czytania lektur, smartfon pomagający w komunikacji i organizacji dnia, a nawet smartwatch wspierający aktywność i przypominający o zadaniach - to gadżety, które mogą stać się sprzymierzeńcami w nowym roku szkolnym.

Piotr Grabiec
back-to-school-study-2025-promocje-media-markt-laptop-tablet-smartfon-smartwatch-1
W sierpniu wiele sklepów przygotowuje promocje w ramach akcji Back to School. To dobry moment, żeby sprawdzić, które urządzenia są faktycznie warte uwagi. Oto nasza lista praktycznych propozycji.

Laptop do nauki i rozrywki: ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W - 4389 3999 zł

back to school study deal 2025 media markt 1 laptop ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W
Laptop do nauki - ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W

Laptop to dziś absolutna podstawa - przyda się zarówno do odrabiania lekcji, przygotowywania prezentacji czy nauki zdalnej, jak i do rozrywki po szkole. ASUS TUF Gaming A15 to sprzęt, który dobrze sprawdzi się w obu tych rolach.

Ma wydajny procesor AMD Ryzen 7 i 16 GB pamięci RAM, więc bez problemu poradzi sobie z wymagającymi programami edukacyjnymi czy kilkunastoma otwartymi kartami w przeglądarce. Dysk SSD 512 GB zapewnia szybkie uruchamianie systemu i wystarczająco miejsca na notatki, projekty i multimedia.

Ponieważ to model gamingowy, znajdziemy tu również kartę graficzną GeForce RTX 4060, która pozwala nie tylko grać w popularne tytuły, ale też przydaje się przy nauce grafiki, edycji wideo czy projektowaniu 3D. Bateria 90 Wh z szybkim ładowaniem sprawia, że laptop można zabrać ze sobą na cały dzień zajęć, bez obaw o nagłe rozładowanie.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W
Media Markt

Tablet 2w1 do nauki i notatek: HP Envy x360 14-fa0311nw - 3699 3499 zł

back to school study deal 2025 media markt 2 HP Envy x360 14-fa0311nw
Laptop 2w1 do nauki: HP Envy x360 14-fa0311nw

Tablet to świetne uzupełnienie szkolnej wyprawki - lekki, poręczny i wygodny w użyciu poza biurkiem. W przypadku HP Envy x360 mamy do czynienia z urządzeniem 2w1, które łączy funkcje laptopa i tabletu. Dzięki dotykowemu ekranowi OLED 14" o wysokiej rozdzielczości 3K można na nim wygodnie robić odręczne notatki, czytać e-podręczniki czy oglądać materiały edukacyjne.

Zawias pozwala obrócić ekran o 360 stopni, więc sprzęt działa zarówno w trybie klasycznego laptopa (z klawiaturą), jak i tabletu - idealne rozwiązanie do nauki w szkole, w domu czy w podróży. Procesor AMD Ryzen 5 i 16 GB pamięci RAM sprawiają, że urządzenie jest szybkie i bez problemu obsłuży aplikacje do nauki czy multitasking. A 512 GB dysku SSD wystarczy na przechowywanie notatek, plików i multimediów.

HP Envy x360 to dobry wybór dla uczniów, którzy chcą mieć jedno urządzenie do wszystkiego: nauki, odrabiania zadań i rozrywki.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
HP Envy x360 14-fa0311nw
Media Markt

Tablet z iPadOS: Apple iPad Air 11" - 2779 2679 zł

back to school study deal 2025 media markt 3 Apple iPad 11 gen
Tablet do nauki: Apple iPad Air 11"

iPad to świetne narzędzie dla uczniów, zwłaszcza jeśli w domu są już inne urządzenia Apple. Dzięki systemowi iPadOS współpracuje z iPhone'em czy MacBookiem, co ułatwia przenoszenie notatek, zdjęć czy prac domowych między sprzętami.

11-calowy ekran sprawia, że iPad Air jest wygodny do codziennego noszenia w plecaku, a jednocześnie wystarczająco duży do nauki, czytania i robienia odręcznych notatek przy pomocy rysika Apple Pencil. Procesor Apple M3 zapewnia płynne działanie nawet przy wymagających aplikacjach edukacyjnych czy multimedialnych projektach.

Do tabletu można dokupić klawiaturę, dzięki czemu iPad z powodzeniem zastąpi laptopa - idealne rozwiązanie dla ucznia, który chce mieć lekkie i wszechstronne urządzenie do szkoły i na czas wolny.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Apple iPad Air 11”
Media Markt

Tablet z Androidem: Lenovo Idea Tab Pro 12.7 - 1499 1299 zł

back to school study deal 2025 media markt 4 Lenovo Idea Tab Pro 12.7
Tablet do nauki: Lenovo Idea Tab Pro 12.7

Tablety z Androidem to dobry wybór, jeśli zależy nam na uniwersalnym urządzeniu w rozsądnej cenie. Lenovo Idea Tab Pro 12.7 wyróżnia się dużym, 12,7-calowym ekranem 3K - idealnym do czytania podręczników w formie cyfrowej, robienia notatek czy korzystania z aplikacji edukacyjnych.

Ekran odświeżany w 144 Hz sprawia, że obraz jest wyjątkowo płynny, co docenią nie tylko gracze, ale też osoby pracujące z animacjami czy multimediami. Tablet działa na procesorze MediaTek Dimensity 8300 z 8 GB RAM, więc bez problemu obsłuży szkolne aplikacje i przeglądanie wielu materiałów jednocześnie.

Co ważne, w zestawie znajduje się rysik - przydatny do odręcznych notatek, rysunków i szybkiego zapisywania pomysłów w trakcie lekcji. To sprawia, że Lenovo Idea Tab Pro jest praktyczną i bardziej budżetową alternatywą dla droższych tabletów, a jednocześnie oferuje spore możliwości.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Lenovo Idea Tab Pro 12.7
Media Markt

Smartfon dla ucznia: Xiaomi Redmi Note 14 8/256GB - 749 649 zł

back to school study deal 2025 media markt 5 Xiaomi Redmi Note 14 8 256 GB
Smartfon do szkoły lub na studia: Xiaomi Redmi Note 14 8/256GB

Smartfon to nie tylko komunikacja z rówieśnikami, ale też szybki dostęp do szkolnych aplikacji, kalendarza czy materiałów online. W przypadku młodych użytkowników liczy się przede wszystkim rozsądna cena i solidne parametry - a Xiaomi Redmi Note 14 dobrze łączy oba te aspekty.

Za niespełna 650 zł otrzymujemy urządzenie z 8 GB pamięci RAM i aż 256 GB pamięci wewnętrznej w promocji, co pozwala przechowywać sporo zdjęć, plików i aplikacji bez konieczności ciągłego czyszczenia telefonu. Procesor MediaTek Helio G99-Ultra zapewnia płynną pracę w codziennych zadaniach, a 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz oferuje świetną jakość obrazu - zarówno do nauki, jak i do rozrywki po lekcjach.

Dzięki atrakcyjnej cenie Redmi Note 14 to rozsądny wybór dla ucznia: dobrze wyposażony smartfon, który nie zrujnuje budżetu i sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Xiaomi Redmi Note 14 8/256GB
Media Markt

Smartwatch na co dzień: Samsung Galaxy Watch 8 40 mm / 44 mm - 1599/1699 1299/1399 zł

back to school study deal 2025 media markt 6 Samsung Galaxy Watch8 44mm
Smartwatch na rok szkolny i akademicki 2025/2026 - Samsung Galaxy Watch8

Smartwatch to gadżet, który coraz częściej pojawia się na nadgarstkach uczniów. Samsung Galaxy Watch8 może ułatwić życie w szkole i poza nią: pozwala odbierać powiadomienia i prowadzić rozmowy bez wyciągania telefonu z plecaka, mierzy aktywność fizyczną i monitoruje zdrowie, a także pomaga w organizacji dnia dzięki przypomnieniom czy alarmom.

Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty (40 i 44 mm) i działa na systemie Wear OS, dzięki czemu można zainstalować na nim wiele praktycznych aplikacji. Samsung dorzuca też funkcje oparte na sztucznej inteligencji Galaxy AI, które wspierają m.in. analizę treningów czy personalizację ustawień.

Dzięki obecnej promocji Galaxy Watch8 jest dostępny w znacznie niższej cenie - to dobry moment, by pomyśleć o nim jako o funkcjonalnym dodatku do telefonu, tabletu czy laptopa.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Samsung Galaxy Watch8 40 mm
Media Markt
Media Markt
Samsung Galaxy Watch8 44 mm
Media Markt
Piotr Grabiec
21.08.2025 10:02
