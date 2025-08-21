/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe

Rok 2026 ma być przełomowy dla Sił Powietrznych RP. Dzięki nowoczesnym symulatorom FA-50 Polska ma zyskać pełną niezależność szkoleniową i zbliżyć się do wykorzystania operacyjnego tych maszyn w codziennych dyżurach.

Marcin Kusz
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
REKLAMA

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że rok 2026 będzie kluczowy dla wprowadzenia samolotów FA-50 do służby dyżurnej. W 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim zaprezentowano 2 zaawansowane symulatory tych maszyn, które już teraz wspierają proces szkolenia pilotów. Kolejne 2 mają zostać zainstalowane w najbliższym czasie. Dotąd polscy piloci szkolili się poza krajem, głównie w Korei Południowej.

REKLAMA

Koniec zależności od zagranicznych ośrodków szkoleniowych

Nowe symulatory oznaczają koniec zależności od zagranicznych ośrodków. To także ważna wiadomość w kontekście bezpieczeństwa – skracają czas reakcji, obniżają koszty i wzmacniają krajową infrastrukturę wojskową. Minister podkreślił, że to nie tylko inwestycja w zdolności operacyjne, lecz także w stabilność kadrową polskich Sił Powietrznych.

Odebrałem meldunki o stanie przygotowań do objęcia dyżurów przez samoloty FA-50 i naszych pilotów, którzy są w trakcie szkolenia. Ten proces jest wielomiesięczny, ale przyszły rok będzie rokiem przełomowym dla wejścia FA-50 w dyżury bojowe. Pojawia się coraz więcej dobrych informacji - dotyczących instruktorów, którzy już dziś są wyszkoleni i gotowi do szkolenia kolejnych polskich pilotów. Te maszyny są bardzo wysoko oceniane przez żołnierzy, pilotów oraz personel naziemny – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według Kosiniaka-Kamysza FA-50 to spójny, kompatybilny system. Dzięki niemu Polska może wejść na wyższy poziom operacyjnej gotowości i szybciej uzupełnić luki w systemie obrony powietrznej. Co więcej, piloci chwalą maszyny nie tylko za właściwości lotne, ale też łatwość obsługi i bezpieczeństwo użytkowania.

Co wyróżnia samoloty FA-50?

FA-50 to lekki samolot bojowy o podwójnym zastosowaniu – szkoleniowym i taktycznym, który powstał na bazie konstrukcji KAI T-50 Golden Eagle. Maszyna została opracowana przez Korea Aerospace Industries (KAI) przy współpracy z amerykańskim Lockheed Martin, co czyni ją jedną z najbardziej zaawansowanych platform szkolno-bojowych w swojej klasie. Bazuje na rozwiązaniach zbliżonych do F-16, zarówno pod względem awioniki, jak i systemów kontroli lotu. Znacznie ułatwia to przejście pilotów na maszyny wielozadaniowe, jak właśnie F-16 Jastrząb.

Warto przypomnieć, że FA-50 był jednym z kandydatów rozważanych przez Polskę już w kontekście szkoleń dla pilotów F-16, tuż obok takich konstrukcji jak BAE Hawk i włoski M-346 Master. Ostateczna decyzja zapadła w 2022 r. – wtedy Polska zakontraktowała 12 egzemplarzy FA-50 oraz 36 FA-50PL, będących bardziej zaawansowaną wersją przystosowaną do krajowych potrzeb. Pierwsze maszyny zostały dostarczone już w 2023 r. i są stopniowo wdrażane do służby.

Zobacz także:

REKLAMA

Na tle konkurencji FA-50 wyróżnia się relatywnie niskim kosztem eksploatacji, wysoką niezawodnością i możliwością szybkiej adaptacji do różnorodnych zadań. W porównaniu do takich modeli, jak M-346, Jak-130 czy nawet PZL I-22 Iryda, samolot KAI oferuje większą kompatybilność z systemami NATO oraz możliwości operacyjne, które wykraczają poza samą funkcję szkoleniową.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: GOV.PL

REKLAMA
Marcin Kusz
21.08.2025 06:00
Tagi: ministerstwo obrony narodowejSamolotyWojsko
Najnowsze
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
13:48
Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-20T13:48:22+02:00
12:59
Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić
Aktualizacja: 2025-08-20T12:59:17+02:00
11:58
MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da
Aktualizacja: 2025-08-20T11:58:53+02:00
11:26
Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi
Aktualizacja: 2025-08-20T11:26:26+02:00
10:43
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?
Aktualizacja: 2025-08-20T10:43:51+02:00
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
9:19
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-20T09:19:39+02:00
9:13
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-08-20T09:13:18+02:00
9:00
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów
Aktualizacja: 2025-08-20T09:00:08+02:00
8:11
Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-20T08:11:36+02:00
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA