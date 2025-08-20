Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej

Ładowanie...

W ogłoszonym przez 4. Regionalną Bazę Logistyczną przetargu ujęto dwa egzemplarze zestawów Biała. Celem jest weryfikacja sprawności wybranych komponentów technicznych, z pominięciem systemu kierowania ogniem i wskaźnika północy. Istotne będzie sprawdzenie m.in. zespołów sterowania ARM-02/ZS oraz peryskopów PWWC-N1, które zostaną zdemontowane i przesłane do producentów w celu serwisowania.

Będą przyjmowane osoby wyłącznie z odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa

Jak czytamy na łamach Defence24, weryfikacja ma być zakończona w ciągu 40 dni roboczych od przekazania sprzętu, jednak nie później niż do 31 października 2025 r. Całość zamówienia musi zostać zrealizowana w pakiecie – przetarg nie przewiduje ofert częściowych. Co istotne, dostęp do sprzętu będą mieć wyłącznie osoby z odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa i aktualnym przeszkoleniem z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Zestaw przeciwlotniczy ZSU-23-4MP Biała to rodzimy projekt modernizacji radzieckiej Szyłki, opracowany w latach 2000-2005 przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Tarnowie we współpracy z warsztatami w Żurawicy. Wykorzystując istniejące podwozia GM-575 i 280-konny silnik diesla, Polacy stworzyli mobilny system OPL, który mimo swoich lat wciąż stanowi istotny element obrony powietrznej bliskiego zasięgu. Zmodernizowana Biała wyposażona jest w czterolufowe działko AZP-23-4 o szybkostrzelności 3400 strzałów na minutę, które jest chłodzone cieczą dla zmniejszenia zużycia. Na wyposażeniu znajduje się również zapas 2000 szt. amunicji i zintegrowane wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych GROM o zasięgu 5,5 km. To właśnie ta hybrydowa siła, działka i rakiety, czyni Białą wyjątkową na tle innych systemów tej klasy.

Powrót do źródeł czy przygotowanie pod nową modernizację?

Wydaje się, że to nie tylko standardowy przegląd techniczny. Działania logistyczne i planowe serwisowanie Białych można także odczytać jako przygotowanie gruntu pod kolejne etapy modernizacji bądź decyzje o ich stopniowym wycofaniu. ZSU-23-4MP, choć skuteczne w swojej klasie, coraz częściej pozostają w cieniu nowszych systemów, takich jak Pilica+ czy przyszłościowy program Narew.

Warto zadać pytanie, czy przegląd dwóch sztuk nie jest wstępem do pełnego audytu polskich zasobów OPL starego typu. Być może chodzi nie tylko o sprawność konkretnego sprzętu, ale także o sprawdzenie potencjału modernizacyjnego starszych systemów w kontekście rosnącego zapotrzebowania na obronę powietrzną krótkiego zasięgu.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: 1. Warszawska Brygada Pancerna / X

Marcin Kusz 20.08.2025 06:21

