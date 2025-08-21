Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy

Ładowanie...

Aby skorzystać z oferty, będzie potrzebna aplikacja Moje IKP. Można ją pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Następnym krokiem będzie zalogowanie się przez Internetowe Konto Pacjenta. Można to zrobić np. mObywatelem - jeśli macie go na telefonie, przekazanie danych odbędzie się automatycznie.

Darmowe, podstawowe badania po wypełnieniu ankiety w aplikacji Moje IKP

Jeśli już macie skonfigurowaną aplikację, możecie przejść do procesu odbierania darmowych badań. W dolnej części menu głównego znajdziecie zakładka "profilaktyka". Na samej górze ekranu zobaczycie pozycję "Ankieta Moje Zdrowie", która pozwala skorzystać z programu o tej samej nazwie.

Moje Zdrowie jest pakietem badań profilaktycznych, które "pomagają we wczesnym wykryciu wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy schorzenia serca". Program ma być realizowany przez Twój POZ. Moje IKP wymienia również szereg badań wchodzących w skład programu.

W najważniejszych informacjach znajdziemy również wzmiankę o tym, że ankietę można wypełnić raz na pięć lat od daty wystawienia zalecenia lub co trzy lata po ukończeniu 50. roku życia. Aby przejść do ankiety, musicie potwierdzić klauzulę o przetwarzaniu danych oraz podać szereg informacji takich jak wzrost, masa ciała i wiele innych. Ankieta łącznie składa się z pięciu sekcji i po jej wypełnieniu otrzymamy informację, jakie badania są zalecane.

Mimo że ankietę realizujemy w pełni online, na naszym smartfonie, program ma być realizowany przez lokalną przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). To udogodnienie ze strony Ministerstwa Zdrowia. Dziś niemal każdy ma w swojej kieszeni smartfon, a więc instalacja MojeIKP nie powinna stanowić większego problemu. Szczególnie, że ta rządowa aplikacja to nie tylko zapewnia dostęp do ankiety. W środku znajdziecie m.in. wszystkie wystawione e-recepty.

Albert Żurek 21.08.2025 16:58

