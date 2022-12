Internetowe Konto Pacjenta - jak założyć? Do czego służy IKP? Poradnik

Jeżeli już użytkownik ma dane logowania do Profilu Zaufanego, powinien udać się na adres aplikacji IKP i tam kliknąć przycisk Logowanie na IKP. Wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się na Profil Zaufany, po czym aplikacja wyświetli regulamin. Należy się z nim zapoznać i w razie braku zastrzeżeń go zaakceptować. To wszystko. Od tej pory IKP jest już aktywne.