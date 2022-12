PDF na JPG. Jak przekonwertować plik z formatu PDF na JPG?

PDF (z ang Portable Document Format) to opracowany w styczniu 1993 r. przez firmę Adobe format przeznaczony do zapisywania, przenoszenia, udostępniania i drukowania dokumentów. Format powstał w celu ujednolicenia i zredukowania liczby błędów podczas wyświetlania dokumentów zawierających zarówno tekst jak i obraz. Do 2007 r. format był wyłączną własnością Adobe, które zdecydowało się przekazać jego pełną specyfikację międzynarodowej organizacji AIIM na rzecz standaryzacji formatu *.pdf.