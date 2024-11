Jak zmniejszyć rozmiar pliku PDF? Oto najlepszy sposób

PDF (Portable Document Format) to uniwersalny format dokumentu opracowany przez firmę Adobe. Jego atutem jest fakt, że niezależnie od tego, na jakim urządzeniu i w jakim programie zostanie otwarty, zawsze będzie prezentowany użytkownikowi tak samo - bez najmniejszych zmian w wyglądzie. To właśnie ta cecha przyczyniła się do uznania PDF za standard ISO.