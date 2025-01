Gdzie jest schowek w telefonie i na komputerze? Oto jak z niego korzystać

Choć słowo "schowek" może wskazywać na pewną dyskrecję przechowywanych w nim danych, to schowek należy traktować jako tymczasowe miejsce do przechowywania. A to, tak jak każda inna przestrzeń w urządzeniu elektronicznym, może ulec atakowi cyberprzestępców. Bowiem znane są liczne wirusy i szeroko pojęte złośliwe oprogramowanie, które w nieautoryzowany sposób uzyskują dostęp do schowka.