Jak sformatować komputer i laptop? Poradnik krok po kroku

Dziś formatowanie ma znaczenie bardziej potoczne. Samo polecenie formatowania jest nadal użyteczne, to szybki sposób na wyczyszczenie wymienialnej pamięci masowej, jak pendrive czy karta pamięci. Same desktopy czy laptopy mają wgrane niestandardowe wersje Windowsa, macOS-a czy innego systemu operacyjnego, prekonfigurowane pod konkretny sprzęt. Dlatego też zamiast czyścić całkowicie pamięć, przywraca się je do ustawień fabrycznych. Zaawansowani użytkownicy mogą je sformatować w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale wówczas ryzykują brak dostępu do sterowników i oprogramowania od producenta sprzętu.