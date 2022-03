Pierwszy ThinkPad PC bez procesora x86. Będzie pracował ponad dobę bez ładowarki

W teorii komputer ten zapowiada się cudownie (poza ceną, najtańsza wersja ma kosztować 1100 dol.). Dużą niewiadomą jest jednak jego wydajność. Układy Snapdragon do tej pory brylowały w telefonach komórkowych i tabletach, jednak wersje dla komputerów osobistych znacząco odstawały od konkurentów w formie Intela, AMD i Apple’a. Snapdragon 8cx Gen 3 podobno ma osiągać wydajność zbliżoną do Core i7-1165G7 dla aplikacji natywnych i orientacyjnie o 30 proc. niższą dla aplikacji x86 - co byłoby świetnym wynikiem. To jednak będą musiały zweryfikować niezależne testy.