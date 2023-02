Jak zresetować komputer do stanu początkowego? Problemy znikną jak ręką odjął

Resetowanie komputera do stanu początkowego jest popularnym, prostym i co najważniejsze skutecznym sposobem na radzenie sobie ze spowolnioną pracą, czy kłopotami z działaniem systemu Windows. Nie dość, że często pozbędziemy się problemów, to jeszcze system operacyjny będzie działał jak nowy.



Oczywiście nie jest to cudowne remedium na wszystkie anomalie związane z działaniem komputera, bowiem mogą być one powodowane choćby przez problemy sprzętowe - w takim przypadku żadne resetowanie nie uwolni nas od błędów.