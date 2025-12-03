Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń

Ładowanie...

Zbliżają się wielkimi krokami tegoroczne Święta, a wraz z nimi - czas prezentów. Często stajemy przed wyzwaniem, co wybrać na prezent, zwłaszcza dla nastolatków, których zainteresowania i gusty potrafią zmieniać się w mgnieniu oka. Dlatego wybór idealnego prezentu pod choinkę dla nastolatka nie jest najprostszy.

Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie interesujących propozycji prezentowych. Znajdziecie tutaj propozycje na każdą kieszeń - od bardziej ekskluzywnych opcji, po te bardziej przystępne cenowo. Tak, aby zbliżające się Święta nie były czasem biegania po sklepach i zastanawiania się nad prezentami, tylko okazją do spędzenia czasu z bliskimi. Oto kilka inspiracji, które sprawdzą się zarówno dla młodszych, jak i starszych nastolatków.

REKLAMA

🎄 Prezentownik XMAS na Spider’s Web - Twój przewodnik po idealnych prezentach 🎁

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę XMAS 2025 pełną świątecznych propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy także podstrony tematyczne - Dla Niej, Dla Niego, Dla Dziecka, Dla Domu.

Samsung Galaxy A56 - 1439 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: Samsung Galaxy A56

Naszą pierwszą propozycją prezentu dla nastolatka jest smartfon marki Samsunga, a konkretnie Galaxy A56. Sprzęt ma na pokładzie wszystko, co potrzebne w telefonie dla młodego człowieka, w tym wydajny procesor Samsung Exynos 1580 gwarantujący dobre działanie urządzenia w codziennym użytkowaniu - poruszanie się po systemie, szybkie działanie aplikacji takich jak komunikatory i platformy social mediów.

Nie jest to telefon z najwyższej półki, ale moc obliczeniowa tego urządzenia jest wystarczająca, aby uruchomić również bardziej wymagające gry mobilne typu PUBG Mobile, Fortnite, League of Legends Wild Rift czy Call of Duty Mobile. W tym modelu mamy 8 GB RAM-u i dysk. 256 GB. Za wyświetlanie treści odpowiada duży, bo aż 6,7-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

SPRAWDŹ OFERTĘ Samsung Galaxy A56 Ceneo

Mamo, Tato - ale ja chcęęęę iPhone’a! - 3999 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: iPhone 17

To hasło, które usłyszała (i jeszcze usłyszy) masa rodziców. Posiadanie iPhone’a przez nastolatków ma szczególne znaczenie i wielu młodych ludzi w tym wieku nie chce smartfona z Androidem. Najczęściej posiadanie telefonu sygnowanego ugryzionym jabłuszkiem wynika z presji rówieśników. Dlatego dobrym świątecznym prezentem dla nastolatka może być iPhone. Nie musi być to jednak jeden najnowszych i najdroższych modeli, takich jak iPhone 17 Pro lub 17 Pro Max, ani tym bardziej taki najciekawiej wyglądający w postaci iPhone’a Air. Te trzy telefony katalogowo kosztują ponad 5000 zł.

Osobiście polecałbym iPhone'a 17 za 3999 zł (a czasem da się go kupić taniej w promocji). To tegoroczny bazowy model, który wystarczy na długie lata, a do tego cechuje się najlepszym stosunkiem ceny do jakości od lat, w tym za sprawą ekranu odświeżanego w 120 Hz, co jeszcze rok temu było . Urządzenia z poprzedniej kolekcji nie są wiele tańsze, ale kiepsko wypadają na jego tle pod względem parametrów Jeśli budżet jednak na to nie pozwala, a telefonem musi być koniecznie coś od Apple’a z iOS-em, to warto rozważyć zakup nieco tańszego iPhone’a 16e.

Słuchawki bezprzewodowe JBL Tune Beam - 198,99 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: JBL Tune Beam

Wiele nastolatków nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez słuchawek w uszach i muzyki. Ulubione utwory potrafią im towarzyszyć niemalże ciągle - czy to w drodze do lub ze szkoły, podczas dojazdu na spotkanie ze znajomymi czy wieczorem przed snem. Dlatego dobre słuchawki bezprzewodowe mogą stanowić świetny pomysł na prezent. Warto rzucić okiem na JBL Tune Beam. To zestaw typu TWS, a obie słuchawki z dokonałowymi końcówkami chowają się w eleganckim, czarnym etui.

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 10 - 159 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: Xiaomi Mi Band 10

Kolejną ciekawą opcją prezentu dla nastolatka może być opaska sportowa taka jak Xiaomi Mi Band 10. Tego typu gadżety są znacznie tańsze od smartwatchy, a mają bardzo podobne funkcje. W końcu niektórzy mogą chcieć mieć sprzęt pozwalający śledzić aktywności, kroki czy sen, a przy tym nie potrzebują inteligentnego zegarka. Smart opaska pozwala m.in. na zbliżeniowe płatności, ciekawie wygląda i oferuje naprawdę długi czas pracy na jednym ładowaniu - do kilka tygodni. To ciekawa propozycja na świąteczny prezent dla aktywnych nastolatków, oferująca ponad 150 trybów sportowych.

OPASKA SPORTOWA XIAOMI MI BAND 8 JEST DOSTĘPNA W TYM SKLEPIE: Xiaomi Mi Band 10 Allegro

MSI Cyborg 15: laptop do gier… tzn. do nauki, oczywiście - 4349 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: MSI Cyborg 15

Dobrym świątecznym prezentem dla nastolatka może być laptop. Niekoniecznie musi być to drogi sprzęt, ale warto postawić na taki, który przyda się w codziennych szkolnych zadaniach - pomoże z wykonaniem prezentacji, ułatwi sprawdzanie dziennika elektronicznego czy przygotowanie projektu na informatykę. Jeśli nastolatek lubi gry, to można pokusić się na propozycję laptopa gamingowego.

Dobrym wyborem będzie MSI Cyborg z 15,6-calowym ekranem IPS odświeżanym w 144 Hz, kartą graficzną GeForce RTX 5050. To urządzenie wyróżnia bardzo dobre wykonanie oraz atrakcyjna cena. Nie tylko sprawdzi się podczas zabawy, ale też będzie sprzętem przyszłościowym, który poradzi sobie z obsługą aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

SPRAWDŹ OFERTĘ MSI Cyborg 15 Komputronik

Konsola do gier: Sony PlayStation 5 - 1988 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: PlayStation 5 Slim

Nastolatkowie uwielbiają gry, to fakt. Aby móc cieszyć się rozgrywką, niezbędny jest odpowiedni sprzęt - komputer, laptop lub… konsola! Możliwość podłączenia jej do telewizora to wygodna opcja, szczególnie jeśli chodzi o granie na dużym ekranie. Obecnie PlayStation 5 Slim wydaje się najrozsądniejszym wyborem. Tej propozycji chyba nie trzeba nikomu przedstawiać - to sprzęt, który ma już kilka lat, ponieważ został wydany w 2020 roku, jednak obecnie stanowi jedną z najlepszych opcji do gier. Wystarczy spojrzeć na cenę, która nie przekracza 2000 zł. W omawianej wersji brakuje jedynie napędu optycznego, a więc nie skorzystamy z gier na płycie - trzeba bazować na elektronicznej dystrybucji i sklepie PlayStation Store. No ale napęd, który możemy dokupić, może być dobrym kolejnym prezentem!

SPRAWDŹ OFERTĘ Konsola do gier: Sony PlayStation 5 Allegro

Xiaomi Electric Scooter Elite: hulajnoga do śmigania po mieście - 1219 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: Xiaomi Electric Scooter Elitę

Dobrym pomysłem na prezent dla nastolatka może być hulajnoga elektryczna. Warto jednak pamiętać, że aby osoba niepełnoletnia mogła kierować takim pojazdem, musi posiadać kartę rowerową. W sklepach znajdziemy wiele popularnych modeli, które nie kosztują zbyt wiele, a świetnie sprawdzą się do poruszania po mieście - na przykład do dojazdów do szkoły, szczególnie wiosną i latem, gdy warunki na drodze są korzystniejsze. Naszą propozycją jest stosunkowo tani model Xiaomi Electric Scooter Elite. Ma do zaoferowania 10-calowe koła, silnik o mocy 400 W i zasięg do 45 km.

TM Toys Hitster: gra towarzyska ze wsparciem Spotify - 59,99 zł

Pomysł na prezent dla Nastolatka: TM Toys Hitster

REKLAMA

A co jeśli szukamy czegoś skromniejszego? Dobry będzie stosunkowo prosty prezent taki jak gra towarzyska TM Toys Hitster. Nie jest to jednak zwykła planszówka, a coś ze wsparciem technologii. Bazuje bowiem na kartach, których w zestawie jest aż 308 - a każda z nich ma indywidualny kod QR, którego zeskanowanie prowadzi gracza do określonego utworu na Spotify. Gra polega na zgadywaniu tytułów, wykonawców oraz dat premiery piosenek. Zasady są proste - kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa. Gra kosztuje ok. 60 zł i jest zaprojektowana tak, by bawić się mogło przy niej do 10 graczy - minimum to para. Producent twierdzi, że czas jednej gry to 30 minut, więc Hitster wydaje się niezłą propozycją na wieczór ze znajomymi dla nastolatka.

SPRAWDŹ OFERTĘ Gra towarzyska Spotify QR Hitster Media Expert

REKLAMA

Albert Żurek 03.12.2025 13:43

Ładowanie...