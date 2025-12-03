REKLAMA
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie

Producenci kart graficznych reagują na trudną sytuację na rynku pamięci. Jeden z gigantów ma planować podwyżki swoich układów. Zapłacimy za nie więcej.

Albert Żurek
Mowa o drugim co do wielkości na rynku AMD. Gigant, który tworzy najpopularniejsze procesory, w ofercie ma też karty graficzne z serii Radeon RX 9000 oferujące bardzo dobry stosunek ceny do wydajności. Niebawem jednak się to zmieni. 

Karty graficzne AMD Radeon będą droższe. W zależności od wersji

Z doniesień chińskiego serwisu Board Channels dowiadujemy się, że partnerzy AMD tworzący karty graficzne Radeon (tacy jak Sapphire czy PowerColor) otrzymali od producenta informacje o nadchodzących podwyżkach cen. Ci następnie mieli przekazać dystrybutorom - czyli sklepom z elektroniką, że pierwsza fala podwyżek ma wynieść 20 dol. za modele z 8 GB pamięci wideo i 40 dol. za wersje wyposażone w 16 GB.

W związku z czym ceny detaliczne - czyli te, które my, konsumenci płacimy w sklepie - kart graficznych Radeon np. w Chinach mają wzrosnąć od 300 do 600 juanów. To jednak nie tak, że producenci sprzętu decydują się tylko na wyższe ceny na określonych rynkach. Raport pochodzi z Chin, więc oczywiste, że skupia się na Państwie Środka. My w Europie i Polsce z pewnością też odczujemy konsekwencje tej decyzji.

Jeśli wykorzystamy przelicznik juanów chińskich, w Polsce ceny 8-gigabajtowych modeli mogą wzrosnąć o 150 zł, a 16-gigabajtowych o ok. 300 zł. Raport jednak nie precyzuje, których modeli ta sytuacja ma dotyczyć. Pewne jest, że  dotknie obecną generację kart Radeon RX 9000 czyli modeli RX 9060 XT i RX 9070 (XT). Wszystkie z nich są wyposażone w 16 GB pamięci wideo. Istnieje też tańsza wersja RX-a 9060 XT z 8 GB, ale po podwyżkach wcale nie będzie już taka tania.

Może jednak być tak, że trudna sytuacja zmusi producenta do podwyższenia cen starszych układów, które wciąż są dostępne w sprzedaży. Mowa np. o przedstawicielu poprzedniej generacji - RX 7600, który do niedawna był jedną z najlepszych tańszych propozycji. Ostatnio jego opłacalność spadła w związku z obniżkami modelu RX 9060 XT, który jest obecnie najtańszą polecaną kartą do gier. 

Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia wspominały o podwyżkach "w całej linii produktów", więc starsze modele najprawdopodobniej też spotkają się z wyższymi cenami. 

Ostatni moment na kupno karty graficznej. I komputera

Cała sytuacja z rosnącymi cenami komponentów komputerowych wynika z faktu gwałtownego wzrostu cen pamięci DRAM i NAND. Ten jest spowodowany ogromnym zainteresowaniem sztuczną inteligencją.

Komponenty takie jak akceleratory AI są znacznie bardziej rentowne. Producentom pokroju NVIDII znacznie bardziej opłaca się produkować oraz sprzedawać sprzęt do infrastruktury dla wielkich centrów danych niż tanie karty graficzne z małą marżą. Marki zajmujące się tworzeniem modułów pamięci DRAM i NAND skupiają się na szybszych rozwiązaniach typu HBM, które trafiają do zaawansowanych akceleratorów AI. 

Efektem czego są wzrastające ceny pamięci operacyjnej - już teraz za 32 GB DDR5-6000 trzeba zapłacić ok. 1100 zł (wcześnie było to poniżej 400 zł). Z czasem podwyżki dotkną też kolejnych kategorii urządzeń elektronicznych wyposażonych w pamięć DRAM i NAND.

Więcej o sprzęcie komputerowym przeczytasz na Spider's Web:

03.12.2025 18:09
Tagi: Karty graficzneKomputerypamięćRAM
