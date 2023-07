Zakładamy, że sensowny komputer gamingowy powinien być wyposażony co najmniej w kartę graficzną klasy GeForce 3060 lub ewentualnie Radeona RX 6600. I to jest właśnie ten moment, kiedy za nieco ponad 3000 zł kupimy właśnie takie maszyny.



Jeśli nie interesuje nas ray-tracing można śmiało sięgnąć po tańsze zestawy z Radeonem RX 6600. Za parę złotych więcej kusi już GeForce RTX 3060 - wyposażony w 12 GB VRAM i technologię DLSS. Da się tu również nieco zdziałać w kwestii ray-tracignu.



Warto również rozważyć odejście od komputera stacjonarnego na rzecz laptopa gamingowego, a nawet konsoli. Pamiętajmy też, że również na PC możemy korzystać z takich programów jak Game Pass, co z kolei pozwala oszczędzić na grach.