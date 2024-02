Najtańsze monitory 4K UHD można już kupić poniżej 1000 zł i warto wiedzieć, że będą to modele o odświeżaniu 60 Hz. Do pracy biurowej powinno to wystarczyć, ale nowocześni gracze zdecydowanie powinni sięgnąć po monitory o odświeżaniu co najmniej 144 Hz, które można dostać za niewiele ponad 2000 zł. Gracze patrząc na odświeżanie, nie powinni zapomnieć o innym istotnym parametrze, czyli czasie reakcji (najlepiej 1ms), czy wyposażeniu we wspomniane technologie synchronizacji.