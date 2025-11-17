Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?

Ładowanie...

Steam Machine to stacjonarny komputer działający na systemie SteamOS 3. Urządzenie charakteryzuje się 6-krotnie wyższą mocą w porównaniu z konsolą Steam Deck. Producent ujawnił specyfikację techniczną i wygląd, ale niestety pominął kwestię ceny. Patrząc na specyfikację techniczną ze średniej półki cenowej nie powinien być to drogi sprzęt. Nie zważając na cenę, poniżej znajdziecie komputer o podobnych możliwościach.

REKLAMA

Steam Machine to średniak. Komputer do gier bez najlepszych komponentów

Steam Machine może pochwalić się specyfikacją wykorzystującą półstandardowe podzespoły. Valve uważa, że ta konfiguracja uruchomi gry w 4K przy 60 kl./s z FSR:

6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD Zen 4, TDP 30 W, taktowanie 4,8 GHz;

układ graficzny AMD RDNA 3 z 28 jednostkami obliczeniowymi, TDP 110 W, 8 GB GDDR6;

16 GB RAM DDR5, 512 GB lub 2 TB przestrzeni na dane SSD NVMe/

Pomijam inne kwestie takie jak złącza i łączności bezprzewodowe. Te przecież nie wpływają na wydajność urządzenia w grach. Właściwie można powiedzieć, że twórcy nie tylko zdecydowali się na średniopółkowy, ale też i trochę przestarzały sprzęt.

Technologia Zen 4 została wykorzystana w procesorach Ryzen 7000, a na rynku znajdziemy już Ryzeny 9000 z Zen 5. Podobnie jest z układem graficznym RDNA 3 wykorzystanym w kartach graficznych RX 7000. Obecnie kupimy nowocześniejszy RX-y 9000 z RDNA 4.

Spróbujmy złożyć komputer o podobnej specyfikacji technicznej z dostępnych części

Jeśli weźmiemy części dostępne na rynku, będziemy w stanie złożyć komputer o zbliżonych możliwościach technicznych. Za procesor weźmy AMD Ryzen 5 7500F, który również oferuje 6 rdzeni i 12 wątków i bazuje na architekturze Zen 4. Jego zegar jest niższy - 3,7 GHz, ale za to charakteryzuje się wyższym TDP na poziomie 65 W. Procesor kosztuje ok. 560 zł.

Niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć identycznej karty graficznej AMD Radeon wyposażonej w 28 jednostek obliczeniowych wykonanej w technologii RDNA 3. Najbliższą propozycją jest Radeon RX 7600, który również oferuje 8 GB pamięci wideo GDDR6. W tej propozycji zastosowano 32 jednostki obliczeniowe i wyższe TDP na poziomie 165 W. Dlatego RX 7600 powinien być trochę szybszy. Kosztuje 1000 zł.

Dodajmy do tego jeszcze komponenty takie jak mała obudowa oraz płyta główna, tak aby uzyskać możliwie najmniejszy komputer. Niemożliwie jednak będzie zmieścić się w rozmiarze Steam Machine ok. 15,2 × 16,2 × 15,6 cm. Aby nie przepłacać obudowę Mini Tower - Deepcool CH260, która mierzy 31,2 × 22,5 × 43,8 cm. Wszystkie komponenty to:

Screenshot

Łącznie wychodzi nam za ten komputer ok. 3550 zł. Czy to możliwie najlepsza konfiguracja w tej takiej cenie? Zdecydowanie nie. AMD RX 7600 dzisiaj jest skrajnie nieopłacalną kartą graficzną, znacznie lepiej nieco dopłacić - ok. 300 zł do znacznie szybszego RX-a 9060 XT w wersji 8 GB. Próbowałem jednak możliwie najbardziej odwzorować Steam Machine. Jasne, komputer Steama został wyposażony w mniej pamięci operacyjnej oraz w mniejszy dysk. 16 GB RAM w komputerze z Windowsem w 2025 r. może jednak nie wystarczyć.

Osobiście jednak oczekuję, że Steam Machine powinien być tańszy i kosztować ok. 3000 zł. Może i nie zaoferuje najlepszej specyfikacji, ale za to rozmiarami niszczy konkurencje.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 17.11.2025 06:00

Ładowanie...