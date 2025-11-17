REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?

Steam pokazał swój pierwszy komputer: nazwany Steam Machine. To stosunkowo niewielka kostka o podstawowych możliwościach sprzętowych, która trafi do sprzedaży dopiero w 2026 r. Spróbujmy już teraz skonfigurować komputer o podobnych możliwościach. 

Albert Żurek
Steam Machine
REKLAMA

Steam Machine to stacjonarny komputer działający na systemie SteamOS 3. Urządzenie charakteryzuje się 6-krotnie wyższą mocą w porównaniu z konsolą Steam Deck. Producent ujawnił specyfikację techniczną i wygląd, ale niestety pominął kwestię ceny. Patrząc na specyfikację techniczną ze średniej półki cenowej nie powinien być to drogi sprzęt. Nie zważając na cenę, poniżej znajdziecie komputer o podobnych możliwościach.

REKLAMA

Steam Machine to średniak. Komputer do gier bez najlepszych komponentów

Steam Machine może pochwalić się specyfikacją wykorzystującą półstandardowe podzespoły. Valve uważa, że ta konfiguracja uruchomi gry w 4K przy 60 kl./s z FSR:

  • 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD Zen 4, TDP 30 W, taktowanie 4,8 GHz;
  • układ graficzny AMD RDNA 3 z 28 jednostkami obliczeniowymi, TDP 110 W, 8 GB GDDR6;
  • 16 GB RAM DDR5, 512 GB lub 2 TB przestrzeni na dane SSD NVMe/

Pomijam inne kwestie takie jak złącza i łączności bezprzewodowe. Te przecież nie wpływają na wydajność urządzenia w grach. Właściwie można powiedzieć, że twórcy nie tylko zdecydowali się na średniopółkowy, ale też i trochę przestarzały sprzęt. 

Technologia Zen 4 została wykorzystana w procesorach Ryzen 7000, a na rynku znajdziemy już Ryzeny 9000 z Zen 5. Podobnie jest z układem graficznym RDNA 3 wykorzystanym w kartach graficznych RX 7000. Obecnie kupimy nowocześniejszy RX-y 9000 z RDNA 4.

Spróbujmy złożyć komputer o podobnej specyfikacji technicznej z dostępnych części

Jeśli weźmiemy części dostępne na rynku, będziemy w stanie złożyć komputer o zbliżonych możliwościach technicznych. Za procesor weźmy AMD Ryzen 5 7500F, który również oferuje 6 rdzeni i 12 wątków i bazuje na architekturze Zen 4. Jego zegar jest niższy - 3,7 GHz, ale za to charakteryzuje się wyższym TDP na poziomie 65 W. Procesor kosztuje ok. 560 zł.

Niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć identycznej karty graficznej AMD Radeon wyposażonej w 28 jednostek obliczeniowych wykonanej w technologii RDNA 3. Najbliższą propozycją jest Radeon RX 7600, który również oferuje 8 GB pamięci wideo GDDR6. W tej propozycji zastosowano 32 jednostki obliczeniowe i wyższe TDP na poziomie 165 W. Dlatego RX 7600 powinien być trochę szybszy. Kosztuje 1000 zł.

Dodajmy do tego jeszcze komponenty takie jak mała obudowa oraz płyta główna, tak aby uzyskać możliwie najmniejszy komputer. Niemożliwie jednak będzie zmieścić się w rozmiarze Steam Machine ok. 15,2 × 16,2 × 15,6 cm. Aby nie przepłacać obudowę Mini Tower - Deepcool CH260, która mierzy 31,2 × 22,5 × 43,8 cm. Wszystkie komponenty to:

Screenshot

Łącznie wychodzi nam za ten komputer ok. 3550 zł. Czy to możliwie najlepsza konfiguracja w tej takiej cenie? Zdecydowanie nie. AMD RX 7600 dzisiaj jest skrajnie nieopłacalną kartą graficzną, znacznie lepiej nieco dopłacić - ok. 300 zł do znacznie szybszego RX-a 9060 XT w wersji 8 GB. Próbowałem jednak możliwie najbardziej odwzorować Steam Machine. Jasne, komputer Steama został wyposażony w mniej pamięci operacyjnej oraz w mniejszy dysk. 16 GB RAM w komputerze z Windowsem w 2025 r. może jednak nie wystarczyć.

Osobiście jednak oczekuję, że Steam Machine powinien być tańszy i kosztować ok. 3000 zł. Może i nie zaoferuje najlepszej specyfikacji, ale za to rozmiarami niszczy konkurencje.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
17.11.2025 06:00
Tagi: AMDKarty graficzneKomputeryProcesorySteam
Najnowsze
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00
18:45
To nic, że chcą nas oszukać. Gorzej, że nas nie słuchają
Aktualizacja: 2025-11-16T18:45:00+01:00
17:37
Cristiano Ronaldo sprzedaje hot-doga. Tak realizujemy fantazję o sprawiedliwości
Aktualizacja: 2025-11-16T17:37:57+01:00
16:10
Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"
Aktualizacja: 2025-11-16T16:10:00+01:00
16:00
Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk
Aktualizacja: 2025-11-16T16:00:00+01:00
13:30
Amerykański Stratofortress krąży nad Europą. “Próba uderzeniowa na Wschód”
Aktualizacja: 2025-11-16T13:30:00+01:00
11:01
Kometa 3I/Atlas z kolejną - 12 już - anomalią. NASA opublikuje szczegółowe zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-16T11:01:35+01:00
7:50
mObywatelowi brakuje tylko jednej rzeczy. Mają ją w USA
Aktualizacja: 2025-11-16T07:50:00+01:00
7:40
Skończą się koncerty autobusowych DJ-ów. Miasto w końcu mówi dość
Aktualizacja: 2025-11-16T07:40:00+01:00
7:30
Wolność aplikacji na Androida uratowana. Google ustąpił
Aktualizacja: 2025-11-16T07:30:00+01:00
7:22
ChatGPT nie potrafi mówić "nie". To gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-11-16T07:22:00+01:00
7:11
Potrzeba ratowników dla kosmonautów. Grozi im tragedia
Aktualizacja: 2025-11-16T07:11:00+01:00
7:01
Tanie granie, ale z dubbingiem? Czekam na polskie PlayStation
Aktualizacja: 2025-11-16T07:01:00+01:00
19:06
mObywatel czeka kolejna zmiana. Emeryci ją pokochają
Aktualizacja: 2025-11-15T19:06:31+01:00
16:50
Człowiek spadający przez Słońce. To nie fotomontaż, to zdjęcie dekady
Aktualizacja: 2025-11-15T16:50:00+01:00
16:40
iPhone w Europie coraz lepszy. Mamy dane, których reszta świata zazdrości
Aktualizacja: 2025-11-15T16:40:00+01:00
16:30
Dramat na orbicie. Chińscy taikonauci w pułapce kosmosu
Aktualizacja: 2025-11-15T16:30:00+01:00
16:20
Elon Musk z alternatywą dla WhatsAppa. Dziękuję, nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-11-15T16:20:00+01:00
16:10
Nowy Xbox to sprzedażowy hit. To wcale nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-15T16:10:00+01:00
16:00
Nowe Call of Duty to ponury żart. I nie chodzi o gust
Aktualizacja: 2025-11-15T16:00:00+01:00
11:32
W śledzeniu 3I/ATLAS pomagają Marsjanie. To próba generalna dla obrony planetarnej 
Aktualizacja: 2025-11-15T11:32:37+01:00
7:51
MacBook Pro (2025) z Apple M5 - test. Najpotężniejszy z najtańszych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:51:00+01:00
7:40
Kontrolerzy biletów jak policjanci. Coraz mniej mi się to podoba
Aktualizacja: 2025-11-15T07:40:00+01:00
7:30
Zrobiłem ranking 6 smartfonowych potworów do gier. Mogłem od razu dać koronę OnePlusowi 15
Aktualizacja: 2025-11-15T07:30:00+01:00
7:20
Zrobią paliwo z wody i słońca. Koniec z tankowaniem rakiet na Ziemi
Aktualizacja: 2025-11-15T07:20:00+01:00
7:10
Zeszli pod Arktykę. Szukają dowodów na istnienie obcych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:10:00+01:00
7:00
iPhone Air 2 z dwoma aparatami? Wolałbym drugie pół telefonu
Aktualizacja: 2025-11-15T07:00:00+01:00
21:35
A w nosie mam już te WhatsAppy. Wystarczą mi SMS-y i iMessage
Aktualizacja: 2025-11-14T21:35:01+01:00
21:01
Tak śmiecimy, że stawiają bariery na rzekach. Przykro patrzeć
Aktualizacja: 2025-11-14T21:01:16+01:00
20:34
Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija
Aktualizacja: 2025-11-14T20:34:54+01:00
20:06
Nasza zbrojeniówka idzie po zagraniczne fabryki. "To ustawi nas na lata"
Aktualizacja: 2025-11-14T20:06:15+01:00
19:30
Deweloperzy ratują miasta. A ja pytam: po co nam politycy?
Aktualizacja: 2025-11-14T19:30:45+01:00
18:53
Nikt nie chce iPhone'a 16e. I szczerze, trudno się dziwić
Aktualizacja: 2025-11-14T18:53:20+01:00
18:38
Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające
Aktualizacja: 2025-11-14T18:38:24+01:00
17:42
Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Aktualizacja: 2025-11-14T17:42:38+01:00
16:44
mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre
Aktualizacja: 2025-11-14T16:44:06+01:00
16:13
Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka
Aktualizacja: 2025-11-14T16:13:26+01:00
15:42
Dostaliśmy niezwykle ważną dostawę czołgów. A to dopiero rozgrzewka
Aktualizacja: 2025-11-14T15:42:27+01:00
13:48
PKP Intercity ma problem z butelkami. System kaucyjny daje się we znaki
Aktualizacja: 2025-11-14T13:48:14+01:00
13:37
Amerykanie będą pilnować Księżyca. Nowa zimna wojna w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-14T13:37:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA