Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów

Problem w tym, że te idealne bebechy nie istnieją. Oczekiwania Valve względem czipu dla Steam Decka 2 wyprzedzają obecne możliwości produkcyjne.

Malwina Kuśmierek
Valve o oczekiwaniach względem Steam Decka 2
Wczoraj wieczorem świat gamingu wstrzymał oddech gdy Valve pokazało aż trzy nowe urządzenia: zestaw VR Steam Frame, GabeCube komputer Steam Machine, oraz nowy Steam Controller. Premiera zaskoczyła wszystkich, bo nadal oczekujemy na premierę oczka w głowie Valve, czyli następcy Steam Decka - Steam Deck 2.

Tyle że - jak wynika z najnowszego wywiadu z inżynierami firmy - na razie nie ma na co czekać, bo Valve wciąż nie znalazło kluczowego elementu: odpowiedniego układu SoC.

Kiedy Steam Deck 2? Valve wciąż na tropie kamienia filozoficznego wśród układów scalonych

Valve od miesięcy powtarza, że Steam Deck doczeka się następcy, ale urządzenie nie pojawi się, dopóki sprzęt nie zrobi "wyraźnego skoku" względem modelu z 2022 roku. Pierre-Loup Griffais, główny inżynier oprogramowania, przyznał w rozmowie z IGN, że firma ma już "całkiem dobre wyobrażenie" o tym, czym powinien być Steam Deck 2, lecz problem leży w dostępnych podzespołach. Jak wyjaśnił Griffais na rynku brakuje chipu, który zapewniłby realnie nową generację wydajności, nie pożerając przy tym baterii w dwie godziny - co wciąż jest bolączką obecnego Decka, zwłaszcza w bardziej wymagających grach.

Pracujemy nad ulepszeniami krzemowymi i architektonicznymi i myślę, że mamy całkiem dobre wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać następna wersja Steam Deck, ale obecnie nie ma na rynku żadnych produktów, w zakresie SoC, które naszym zdaniem mogłyby naprawdę stanowić Steam Deck nowej generacji.

Valve nie chce półśrodków

Inżynierowie podkreślają, że wzrost wydajności o 20, 30 czy nawet 50 procent nie jest dla nich wystarczający. Firma liczy na "bardziej zdecydowany" skok w mocy obliczeniowej i efektywności energetycznej, bo tylko wtedy nowy model ma sens jako pełnoprawny, samodzielny produkt.

Jeszcze ciekawiej robi się przy spojrzeniu na nowe urządzenia Valve. Steam Frame, autonomiczny headset VR, działa na czipie ARM - a nie na chipie znanym ze Steam Decka. Griffais w rozmowie z The Verge powiedział o "ogromnym potencjale" ARM w przyszłych handheldach firmy. Problem w tym, że obecne układy ARM wciąż nie osiągają poziomu mocy potrzebnego do napędzenia urządzenia klasy Steam Deck bez kompromisów, które gracze odczuliby natychmiast.

Jednocześnie rynek podsuwa kilka tropów ścieżki rozwoju kolejnej generacji Steam Decka - Qualcomm obecnie rozwija swoje SoC pod kątem handheldów. Z kolei jeden z klientów Qualcomma miał nawet rozmawiać z Valve o stworzeniu sprzętu ze SteamOS. Te informacje są jednak dalekie od potwierdzenia jakiegokolwiek planu.

Sytuację komplikuje też wiek obecnej konsoli - która z jednej strony wciąż sprzedaje się dobrze, a z drugiej ledwie zipie na produkcjach AAA. Steam Deck zadebiutował w lutym 2022 roku, a model OLED trafił do sprzedaży pod koniec 2023. Niemal czteroletnia konstrukcja radzi sobie na rynku zaskakująco dobrze dzięki optymalizacjom i ogromnej bibliotece zweryfikowanych gier, ale w nowych tytułach coraz częściej wyraźnie brakuje jej oddechu.

Do tego dochodzi wspomniany problem baterii - w wymagających grach urządzenie potrafi rozładować się w 90 minut, co postawiło projektanta Valve Lawrence’a Yanga pod ścianą: wydajność nie może iść w górę kosztem czasu pracy.

Czy to oznacza, że w najbliższym czasie nie zobaczymy Steam Decka 2? Wszystko wskazuje na to, że tak. I nie zdziwiłabym się gdyby Steam Deck trafił na rynek nie wcześniej niż w 2028 roku. Do tego czasu miłośnikom gamingowych handheldów pozostaje obserwować rynek SoC - oraz nowości Valve, które coraz śmielej wychodzą poza okno klienta Steam.

Malwina Kuśmierek
13.11.2025 08:51
Tagi: ARMKonsole do gierQualcommSoCSteamValve
