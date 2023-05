Podświetlenie RGB w komputerze - jak podłączyć i jak sterować?

Zacznijmy jednak od tego, że standardów podświetlenia RGB jest kilka - zwykle wiążą się one z producentem płyt głównych i w przypadku firmy ASUS podświetlenie nosi nazwę AURA , w przypadku MSI jest to MYSTIC LIGHT, Gigabyte to RGB Fusion, a ASRock to Polychrome RGB. Urządzenia firm trzecich mogą być z nimi zgodne, o czym zwykle jesteśmy informowani za pomocą napisu AURA compatible, czy Polychrome Sync.