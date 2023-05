Nie za duży, nie za drogi - taki prima sort. Test ASUS GeForce RTX 4070 Dual

Model ASUS GeForce RTX 4070 Dual można obecnie kupić cenie poniżej 3200 zł. Do jakości wykonania karty nie można się przyczepić (chociaż to jedna z najtańszych serii w ofercie ASUSA), jest niewielka, energooszczędna, wydajna, ma 12 GB VRAM i zaopatrzona jest w najnowsze nowinki jak DLSS 3 FG. W tym segmencie cenowym można dostać co najwyżej GeForce RTX 3070 Ti (tylko 8 GB VRAM) albo Radeona RX 6900/6950 XT (słaba wydajność w ray-tracingu), czyli najmocniejszą kartę poprzedniej generacji. No niby jakaś konkurencja jest, ale...